NBA: LeBron James verlässt nach nächster Lakers-Pleite wortlos die Halle - Head Coach Darvin Ham verwundert mit Aussagen

Gerade einmal 96 Punkte erzielten die Lakers gegen ein Heat-Team, das unter anderem auf Jimmy Butler verzichten musste. Dabei versenkten die Gastgeber nur 4/30 Dreier und leisteten sich auch noch 21 Ballverluste. Ähnlich schlecht waren in dieser Saison nur die Detroit Pistons bei ihrer Pleite in Philadelphia Mitte Dezember (4/21 3P, 21 TO). Wann immer man in dieser Saison mit Detroit (3-31) in einem Atemzug genannt wird, ist das kein gutes Zeichen.

"Es kam mir so vor, als ob sie mental nicht bereit für dieses Spiel waren", ätzte Lakers-Legende James Worthy bei Spectrum Sportsnet. "Es war hässlich und ist so nicht akzeptabel."

Die Lakers fanden gegen Miami keinerlei Mittel gegen die Zonenverteidigung der Gäste, auch LeBron James (12, 6/18 FG, 0/6 3P, 9 Assists, Plus-Minus:- 20) fand dagegen keine Mittel. Das verschlug es selbst dem 39-Jährigen die Sprache, der zum ersten Mal in dieser Saison nicht mit den Medien nach der Partie sprach. Meist ist das kein gutes Zeichen und deutet darauf hin, dass vieles nicht nach den Wünschen des Forwards läuft.