NBA - Kawhi Leonard unterschreibt langfristige Vertragsverlängerung bei den L.A. Clippers

Die Clippers haben 20 der letzten 26 Spiele für sich entschieden und sind einer der Favoriten in der Western Conference, nachdem der Start nach dem Trade für James Harden (nur 3-7) in die Binsen gegangen war. Inzwischen belegen die Clippers aber Rang vier in der Western Conference (Bilanz: 24-13), der Rückstand auf Spitzenreiter Minnesota beträgt nur noch zwei Partien.

Leonard, der in den vergangenen Jahren immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen hatte, absolviert dabei eine starke Saison und hat lediglich vier Partien wegen eines kleineren Problems an der Hüfte vepasst. In 32 Partien legte The Klaw 23,8 Punkte und 6,1 Rebounds bei Quoten von 51,6 Prozent aus dem Feld sowie 43 Prozent von der Dreierlinie auf.