“Du bist der beste Spieler der Liga”: Joel Embiid zollt Nikola Jokic Respekt

Embiid gegen Jokic - das ist immer Must-Watch-TV, auch wenn die beiden Center sich nicht immer gegenseitig verteidigten. Embiid setzte sich beim 126:121-Erfolg der Sixers mit 41 Punkten und 10 Assists durch, dazu kamen einige wichtige Plays im vierten Viertel, als Philly mit einem 10:0-Lauf für die Vorentscheidung sorgte. Jokic kam auf 25 Zähler und 19 Rebounds, 11 Offensiv-Rebounds waren ein neuer Karrierebestwert für den Joker.

Nach dem Spiel umarmten sich die beiden Konkurrenten, Embiid war zu sehen, wie er eine Weile auf den Serben einredete. "Ich habe ihm einfach nur gesagt, dass er der beste Spieler der Liga ist", sagte Embiid im Anschluss bei TNT. "Ich habe euch schon vor der Partie gesagt, dass er den Titel gewonnen hat und Denver das beste Team der NBA ist. Er ist der Finals-MVP, also habe ich ihm folgendes gesagt: "Macht weiter so, ich sehe euch in zwei Wochen. Zieht euer Ding durch, deswegen seid ihr die beste Mannschaft der Liga.'"