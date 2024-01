NBA - Drogen und Waffen: Rajon Rondo von Polizei erneut verhaftet

Rajon Rondo hat erneut für Negativschlagzeilen gesorgt. Der frühere Point Guard wurde im Bundesstaat Indiana wegen mehrerer Vergehen verhaftet.

Am Wochenende wurde der 37-Jährige aufgrund eines Verkehrsverstoßes in Indiana von der Polizei aufgehalten und der Beamte roch dabei Marijuana aus dem Auto des früheren All-Stars, wie der TV-Sender WDRB aus Kentucky berichtete.

Ein Pressesprecher der Polizei erklärte gegenüber dem Sender, dass man im Auto eine Waffe sowie weitere Utensilien für Drogenkonsum fand. Entsprechend wurde Rondo in ein Gefänignis in Jackson County gebracht, wo für ihn eine Anleihe hinterlegt wurde, sodass Rondo wieder auf freien Fuß gesetzt wurde.

Schon im November 2022 hatte Rondo Ärger mit dem Gesetz, als Rondo eine Frau in der Gegenwart ihrer Kinder mit einer Waffe bedroht haben soll. Dabei handelte es angeblich um seine frühere Partnerin, mit der der 37-Jährige zwei Kinder hat. Die Frau beantragte daraufhin Notfallschutz, da sie um die Sicherheit ihrer Kinder besorgt war, dieser Antrag wurde letztlich fallen gelassen, da sich beide Parteien außergerichtlich einigten. Zuvor hatte die Frau angegeben, dass Rondo zu "feindlichem, unberechenbaren und aggressiven Verhalten" neige.

Allerdings war es Rondo deswegen nicht erlaubt, eine Waffe zu tragen, was auch ein Grund für die Verhaftung des ehemaligen All-Stars war. Rondo spielte insgesamt 16 Jahre in der NBA und lief zuletzt in der Saison 2021/22 für die Los Angeles Lakers und die Cleveland Cavaliers auf. Neben seinen vier All-Star-Teilnahmen wurde Rondo 2008 mit den Boston Celtics und 2020 mit den Lakers jeweils Champion.