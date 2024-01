NBA - Die Stats-Leader für das Jahr 2023: Giannis Antetokounmpo zwischen Top und Flop

© getty

Mehr Würfe, mehr Rebounds - das ist eine einfache Rechnung. 2022 kratzte Ivica Zubac (29) noch an einem Spiel mit 30 Boards, so einen Überflieger gab es in diesem Kalenderjahr nicht. Dafür sorgten Anthony Davis und Kevon Looney für eine kleine Anomalie. Je 23 Rebounds in einem Playoff-Spiel gab es auch noch nicht so oft.

NBA: Diese Spieler schnappten die meisten Rebounds in einem Spiel