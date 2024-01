NBA - Die SPOX-All-Stars: Kein Platz für Kyrie Irving und Zion Williamson

© getty

NBA All-Stars: Eastern Conference Wildcards

Bleiben zwei Spots, einer davon geht an Damian Lillard, der zwar zu viele 4/15-Spiele auflegt, den Bucks in der Dame Time aber schon einige Siege beschert hat. Niemand hat mehr Punkte in der Crunchtime (wir nehmen hier eine Differenz von maximal 3 Punkten in den letzten 3 Minuten) erzielt als der Bucks-Guard, insgesamt sind es 51 Zähler in 16 Partien. So kann man auch darüber hinwegsehen, dass Dame in Sachen Effizienz nur knapp über Ligamittelmaß ist.

Dazu möchten wir auch noch die starke Saison der Orlando Magic würdigen und nominieren Paolo Banchero für den letzten Platz. Die Magic kämpfen wieder mit Verletzungen, Banchero ist hier die Konstante, auch wenn seine Effizienz weiterhin zu wünschen übrig lässt. Gleichzeitig hat dieses Team so wenig Shooting, was dem Stil von Banchero mit vielen Drives nicht wirklich hilft. Spiele wie zuletzt beim OT-Thriller in Sacramento zeigten aber, dass er als Nummer Eins seine Mitspieler tragen kann.