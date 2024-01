NBA: "Er war der Klebstoff!" Miami Heat verabschieden Udonis Haslem

NBA: Udonis Haslem - Der Mensch, nicht der Spieler

Mit Udonis Haslem ist nun Spieler Nummer sechs hinzugekommen. Doch dieses "Jersey-Retirement" ist anders als alle bisherigen. Denn Haslem, der in seiner Karriere durchschnittlich 7,5 Punkte und 6,6 Rebounds verbuchte, ist nicht einer der besten Spieler, die die Franchise je gesehen hat, aber einer der einflussreichsten.

Haslem spielte 20 Jahre in der NBA - allesamt bei den Miami Heat. Nur zwei andere Spieler in der Geschichte der NBA haben diese Marke ebenfalls für ein Team erreicht: Dirk Nowitzki für die Dallas Mavericks und Kobe Bryant für die Los Angeles Lakers.

In dieser Zeit sammelte Haslem die meisten Rebounds in der Geschichte der Franchise. In der vergangenen Saison - seiner letzten - war er zudem der älteste aktive Spieler der NBA und stellte den Rekord als ältester Spieler auf, der jemals in den Finals auflief.

Udonis Haslem: Seine Stats in 20 Jahren NBA-Karriere

Spiele Punkte Wurfquote Rebounds Blocks 879 7,5 48,9 Prozent 6,6 0,3

Sportlich spielte er in den letzten Jahren allerdings keine Rolle mehr. Seit der Saison 2016/17 kam Haslem auf insgesamt nur 65 Spiele in der regulären Saison. Viele Kritiker fragten sich, ob es überhaupt gerechtfertigt sei, ihn so lange im Kader zu haben.

Doch ob Spieler, Trainer oder Besitzer - in der Franchise stellte niemand seinen Einfluss in Frage. "Er hat 20 Jahre hier verbracht und in dieser Zeit jedem geholfen, dem er helfen konnte", sagte Goran Dragic, einer der vielen ehemaligen Teamkollegen, die bei der Zeremonie anwesend waren. "Er hat es verdient."