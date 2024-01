NBA Mailbag: Sollten die Dallas Mavericks Kyrie Irving schon in dieser Saison traden?

© getty

NBA: Sollten die Dallas Mavericks Kyrie Irving traden?

LeFab: Irving ist bekanntlich im ersten Vertragsjahr nach seiner Verlängerung. 2+1 hört sich auf den ersten Blick gut an. Allerdings besteht die Gefahr, Irving nach der nächsten Saison ohne Gegenwert zu verlieren, was sich Dallas sicherlich nicht leisten kann. Sollte man Irving nicht jetzt schon traden, da sein Tradewert jetzt noch am höchsten ist? Falls ja, um wen sollte man sich bemühen?

Ich denke nicht, dass Dallas in dieser Saison einen Gedanken daran verschwendet, Irving schon zur Trade Deadline wieder abzugeben, es sei denn, es gibt ein Angebot, welches so gut ist, dass man es nicht ablehnen kann. Der Kyrie-Trade war natürlich ein Panik-Move und hat sich für den Moment nicht ausgezahlt, gleichzeitig war der Saisonstart nicht so schlecht, dass man erneut so etwas in Betracht ziehen müsste.

Im Gegenteil, der Start war in Ordnung, erst zuletzt gab es ein paar Niederlagen, doch bei teilweise vier, fünf Rotationsspielern, die verletzt fehlten, war das zu erwarten. Bis Platz vier im Westen sollte noch alles drin sein, darauf lässt sich aufbauen. Gleichzeitig stehen die Mavs nur bei 10-7 mit Luka Doncic sowie Kyrie im Lineup (Net-Rating: +4,9).

Entscheidender ist aber, was Dallas für Irving erhalten könnte und wer ernsthaft interessiert ist? Dallas bot im Sommer im Prinzip gegen sich selbst, da es für Irving keine echten Alternativen gab. Warum sollte sich das großartig geändert haben, erst recht da Irving eine solide, aber keineswegs überragende Saison spielt?