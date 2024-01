NBA Ranking: Die größten Midseason-Trades aller Zeiten

Platz 14: Isaiah Thomas von den Suns zu den Celtics (2015)

In Phoenix unglücklich geworden, erhielt IT in Boston eine neue Chance, als er für Tayshaun Prince, Marcus Thornton und einen Erstrundenpick getradet wurde. In Boston avancierte Thomas umgehend zum Publikumsliebling und spielte sich 2016/17 sogar in die MVP-Konversation. Dann allerdings wurde er für Kyrie Irving weitergetradet.