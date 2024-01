NBA - DeMarcus Cousins, Blake Griffin und Co.: Diese Free Agents sind noch zu haben

Platz 1: TERENCE DAVIS

Alter: 26

26 Stats 22/23: 6,7 Punkte und 2,2 Rebounds bei 42,3 Prozent FG und 36,6 Prozent Dreier in 13,1 Minuten (64 Spiele für die Kings)

Es ist kein Jahr her, da durfte Davis Stephen Curry in den Playoffs verteidigen, nun muss er sich in der G-League für einen neuen Vertrag empfehlen. So schnell kann es manchmal gehen, irgendwie ist es schon verwunderlich, dass er in diesem Sommer noch keine Chance erhalten hat, schließlich kann Davis verteidigen und ist ein solider Spot-Up-Shooter. Kann ja alles noch werden.