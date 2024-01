NBA: Monsterspiel von Anthony Davis vermiest Dennis Schröders Rückkehr zu Los Angeles Lakers mit Toronto Raptors

Los Angeles Lakers (19-19) - Toronto Raptors (15-22) 132:131 (BOXSCORE)

In der Saison 2020/21 und in der vergangenen Spielzeit hatte Schröder bereits das Jersey in lila und gold getragen. Sein erstes Gastspiel in L.A. nach der Unterschrift in der Offseason bei den Toronto Raptors bot jede Menge Spannung, aber nicht das gewünschte Ende. Hauptsächlich verantwortlich dafür war Anthony Davis. Der Big Man lieferte mit 41 Punkten, 11 Rebounds und 6 Assists ein überragendes Spiel ab. Daneben kam LeBron James auf ein Double-Double (22 Punkte, 12 Assists).

Schröder legte in 30 Minuten von der Bank 10 Punkte (3/6 FG) und 6 Assists auf. In der Starting Five der Raptors erzielten gleich vier Spieler mindestens 20 Punkte, Topscorer war Scottie Barnes mit 26 Zählern. Beide Teams trafen jeweils über 50 Prozent aus dem Feld und über 40 Prozent von draußen. Den Unterschied machten die Freiwürfe: Die Lakers gingen gleich 36-mal an die Linie (28/36), die Raptors nur 13-mal.

Diese Statistik sorgte bei Raptors-Coach Darko Rajakovic für großen Frust - und den redete er sich nach dem Spiel von der Seele. "Das ist ungeheuerlich. Was heute Abend passiert ist, ist [Bullshit]. Eine Schande für die Referees und für die Liga, dass sie so etwas zulässt." Die Lakers durften im Schlussviertel 23 Freiwürfe nehmen, die Raptors nur zwei.