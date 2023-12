"Wir lassen die Brüder-Dinge zuhause": Franz Wagner über Bruder Moritz und die Ziele der Orlando Magic

Franz Wagner hat mit den Orlando Magic einen tollen Saisonstart erwischt. Der Deutsche sprach nun in einem Interview über die Ziele mit den Magic, das Zusammenspiel mit Bruder Moritz sowie den WM-Titel im Sommer mit dem DBB.

"Wir wollen in die Playoffs", versicherte Wagner in einem Podcast mit Michael Scotto (HoopsHype). "Im Vorjahr haben uns fünf Siege für das Play-In gefehlt und in meiner Rookie-Saison haben wir kaum gewonnen. Es wäre eine tolle Sache, aber wir haben noch immer 60 Spiele zu absolvieren."

Im Moment stehen die Magic bei einer Bilanz von 14-6, nur die Boston Celtics (15-5) und die Milwaukee Bucks (15-6) haben im Osten eine bessere Ausbeute. Zuletzt gewannen die Magic neun Spiele in Serie, bevor man mal wieder eine Pleite in Brooklyn einstecken musste. Wagner glänzte dabei mit drei 30-Punkte-Spielen in Serie, aber auch Bruder Moritz Wagner hatte seine Momente, unter anderem markierte er 29 Zähler gegen Boston.

"Es ist nicht nur für uns großartig, sondern für die ganze Familie", meinte Wagner zu dem Umstand, dass er bislang seine komplette NBA-Karriere an der Seite seines Bruders absolvieren konnte. "Wir versuchen das zu genießen", führte der 22-Jährige aus, erklärte aber auch, dass die beiden zuerst lernen mussten, wie sie damit umgehen. "Wir haben eine Balance gefunden. (..) Wenn wir trainieren gehen, lassen wir die Brüder-Dinge daheim und sind stattdessen Mitspieler."

Franz Wagner: WM-Titel wichtig für Basketball-Deutschland

Zusammen gewannen die beiden bei der Weltmeisterschaft mit dem DBB die Goldmedaille, für Wagner das bisherige Highlight seiner Karriere. "Für so etwas spiele ich Basketball. Es ging nur um das Team und nicht um individuelle Auszeichnungen", schwärmte der Berliner und hofft nun, damit die nächste Generation zu inspirieren. "In zehn bis 15 Jahren haben wir hoffentlich deutlich mehr deutsche Spieler. Nicht nur in der NBA, sondern in den besten Ligen der Welt."

Wagner betonte hierbei, dass man im Ausland gar nicht einschätzen könne, was für eine große Sache dieser Erfolg gewesen sei. "In meiner Jugend war es undenkbar, dass Deutschland Weltmeister im Basketball werden könnte. Davon hat man nicht einmal geträumt, weil es so verrückt war. Ehrlich gesagt habe ich immer noch nicht realisiert, was wir da erreicht haben."

Franz Wagner: Seine Stats in der NBA

Saison Spiele MIN PTS FG% 3P% REB AST 2021/22 79 30,7 15,2 46,8 35,4 4,5 2,9 2022/23 80 32,6 18,6 48,5 36,1 4,1 3,5 2023/24 20 32,9 20,7 46,6 32,7 5,8 3,5 GESAMT 179 31,8 17,3 47,5 35,4 4,5 3,3