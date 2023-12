"Wir hatten alle Zweifel" - Dirk Nowitzki spricht über die Ankunft von Luka Doncic bei den Dallas Mavericks

Luka Doncic entwickelte sich bei den Dallas Mavericks im Eiltempo zum Superstar. In seiner Rookie-Saison spielte der Slowene auch noch an der Seite von Dirk Nowitzki, der nun offenbarte, dass er zunächst von Doncic nicht vollends überzeugt war.

"Das Ende meiner Karriere war nicht wirklich schön. Wir hatten Probleme, es gab das Gerede über Tanking", erinnerte sich Nowitzki in einem Interview bei All the Smoke. "Wir haben damals einen Funken gebraucht, um das Ruder rumzureißen. Ich dachte mir damals nicht, dass es dieser Junge sein würde", sagte die deutsche Basketball-Legende rückblickend über Doncic.

Vor der Ankunft von Doncic hatten die Mavs zweimal in Folge die Playoffs verpasst, der letzte Seriensieg in der Postseason lag sogar bereits sieben Jahre zurück. In der Saison 2017/18 gewannen die Texaner nur 24 Partien, so wenige wie zuletzt in der Rookie-Saison von Nowitzki, die allerdings wegen des Lockouts massiv verkürzt werden musste (19-31).

Die Mavs erhielten 2018 den fünften Pick, fädelten aber am Draft-Tag einen Trade mit den Atlanta Hawks (3. Pick) ein, um sich die Dienste von Doncic zu sichern, der in der Saison zuvor mit Real Madrid die EuroLeague gewann und dabei zum MVP gewählt wurde.

Dirk Nowitzki hatte Zweifel an Luka Doncic

"Als er das erste Mal in die Halle kam, war er voller Selbstvertrauen, aber ich war mir nicht sicher", so Nowitzki. "Ich fragte mich: Ist er schnell genug? Hat er die Athletik, um seine Gegenspieler wie in Europa zu schlagen? Jeder in der Franchise hatte durchaus Zweifel an ihm."

Diese wurden jedoch sehr schnell weggefegt. Doncic überzeugte umgehend und wurde zum Rookie of the Year gewählt. In seiner zweiten Saison wurde der Slowene bereits ins All-NBA First Team berufen, bis heute folgten drei weitere Nominierungen. Als Mentor sieht sich Nowitzki aber nicht: "Er braucht mich nicht wirklich. Ihr seht doch alle, dass er wie ein 32-jähriger Routinier spielt.

Der 24-Jährige hat nun 348 Spiele für die Mavericks absolviert, dabei legt der Guard im Schnitt 27,8 Punkte, 8,6 Rebounds sowie 8,0 Assists auf.

Luka Doncic: Seine Stats für die Dallas Mavericks