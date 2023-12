NBA - Wegen illegaler Sportwetten: Geschäftspartner von LeBron James vom FBI verhört

Maverick Carter, der Manager und Geschäftspartner von LeBron James hat Berichten zufolge zugegeben, über einen nicht zugelassenen Buchmacher Wetten auf die NBA platziert zu haben.

Das berichtet die Washington Post. Demnach wurde Carter bereits im November 2021 vom FBI verhört. Dabei ging es um den Fall Wayne Nix. Der frühere Baseball-Spieler wurde 2022 für ein unerlaubtes Wett-Geschäft sowie Steuerhinterziehung für schuldig gesprochen. Sein Geschäft lief über 20 Jahre und hatte zahlreiche frühere Profis als Kunden, unter anderem wohl auch Bulls-Legende Scottie Pippen.

Auch Carter platzierte laut der Post rund 20 Wetten auf Football- und Basketballspiele in Höhe von 5.000 bis 10.000 Dollar. Carter wurde dazu befragt, konnte sich aber nicht daran erinnern, ob er auch Wetten auf Spiele der Los Angeles Lakers platziert habe, für die Carters Geschäftspartner LeBron James spielt.

James selbst gab nach der Pleite der Lakers in Oklahoma City an, dass er "bis vor 24 Stunden" nichts von der Befragung des FBIs mit Carter wusste. "Maverick ist ein erwachsener Mann und am Ende des Tages sind Sportwetten legal", meinte James. "Du kannst dir dein Handy greifen und damit machen, was immer du willst. Er ist nicht mit der NBA oder NFL verbandelt, also kann er machen, was er will."

In dieser Hinsicht hat James recht. Lediglich Spielern, Team-Mitgliedern, Liga-Angestellten sowie Agenten ist das Wetten auf NBA-Spiele untersagt. Carter ist jedoch nur ein Geschäftspartner von LeBron, sodass er in der Theorie auch auf Spiele der Lakers wetten dürfte.

Adam Mendelsohn, der Pressesprecher von James und Carter erklärte zudem in einem Statement gegenüber der Post: "Herr Carter war nicht das Ziel der Untersuchung. Er hat kooperiert, wurde nie angeklagt und auch nicht mehr von den Behörden kontaktiert."