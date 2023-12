"Stand absichtlich in der Ecke": Kristaps Porzingis spricht über Zeit bei den Dallas Mavericks und die Beziehung zu Luka Doncic

Kristaps Porzingis spielt für die Boston Celtics eine starke Saison. Der Lette sprach in einem Podcast nun erneut über seine Zeit in Dallas und warum es mit Luka Doncic nicht klappte. Dabei gab Porzingis auch zu, dass er in den Playoffs frustriert war und dies sein Spiel beeinflusste.

"Es war ein Mix aus vielen Dingen", meinte Porzingis über sein Scheitern in Dallas im Podcast Old Man and the 3 mit J.J. Redick, erklärte aber auch, dass am Anfang die Chemie mit Luka Doncic passte. Später wurde es schlechter, dennoch beteuerte der Lette, dass es beide versucht hätten. "Reife spielte eine Rolle und da meine ich vor allem mich, was ich hätte besser machen können", gestand das Einhorn ein.

"Es gibt da viele Dinge und das meiste fällt auf mich zurück. Ich habe mich damals kaum mit Analytics und Zahlen beschäftigt. Wenn mir das damals jemand richtig präsentiert und gesagt hätte: 'Das müssen wir machen und das brauchen wir von mir, damit auch auch wirklich effektiv sein kannst'. Das hätte vermutlich einen Unterschied ausmachen können."

Porzingis verbrachte drei Jahre in Dallas, bevor er im Februar 2022 für Spencer Dinwiddie und Davis Bertans nach Washington getradet wurde. Dabei lief es unter den neuen Head Coach Jason Kidd etwas besser, doch die schwache Playoff-Serie gegen die Clippers im Jahr zuvor hatte Spuren hinterlassen.

Damals legte Porzingis lediglich 13 Punkte im Schnitt auf und war nicht mehr als ein Floor Spacer für Doncic. Der Celtics-Star gab nun zu, dass er damals frustriert gewesen sei und nicht vollen Einsatz zeigte: "Ich stand absichtlich nur in der Ecke und bewegte mich kein Stück. Es machte nicht wirklich Spaß, so zu spielen."

In Boston blüht Porzingis dagegen wieder auf und hat eine etwas kleinere Rolle angenommen. Vor seiner Wadenverletzung verbuchte der Lette in 15 Partien 18,9 Punkte, 6,7 Rebounds sowie 1,7 Blocks pro Spiel bei Quoten von 54,7 Prozent aus dem Feld sowie 32,4 Prozent von der Dreierlinie.

Kristaps Porzingis: Seine Stats in der NBA