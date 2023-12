NBA - Neue Details enthüllt: Zion Williamsons Vertrag für die letzten drei Jahre nicht garantiert

Zion Williamson unterschrieb in der Offseason 2022 einen Maximalvertrag über fünf Jahre bei den New Orleans Pelicans bis 2028. Wie nun herauskam, ist dieser aber für die letzten drei Spielzeiten nicht garantiert, da der Forward in der Saison 2022/23 nicht genügend Partien absolvierte.

Das berichtet Mike Vorkunov von The Athletic. Demnach wurde durch die vielen Ausfallzeiten von Williamson eine Klausel aktiviert, die es den Pelicans erlauben würde, Williamson ab 2025 ohne jeglichen finanziellen Schaden zu entlassen. Williamson hätte maximal 22 Spiele fehlen dürfen, letztlich waren es sogar 61. Williamson unterschrieb 2022 vorzeitig für insgesamt 193 Millionen Dollar über fünf Jahre, damals wurde zunächst berichtet, dass der frühere Top-Pick diverse Klauseln im Vertrag haben würde, die sich vor allem um das Gewicht und den Körperfettanteil des Forwards drehen. Allerdings gibt es auch die Möglichkeit für Zion, die Garantien für die kommenden Jahre zurückzuerobern. Dafür muss Williamson folgende Dinge schaffen: 20 Prozent des Gehalt werden garantiert, wenn er alle sechs Gewichts-Check-Ins besteht

40 Prozent des Gehalts werden garantiert, wenn er in mindestens 41 Partien in der Saison 2024/25 aufläuft.

Dieser Wert erhört sich jeweils um 20 Prozent, wenn er 51 oder 61 Spiele absolviert. In dieser Saison verpasste Williamson bisher lediglich fünf Partien, zuletzt fehlte der All-Star beim Sieg der Pelicans in Cleveland wegen einer Krankheit. In 23 Partien legt Zion bisher 22 Punkte, 5,8 Rebounds sowie 4,6 Assists im Schnitt auf. Zion Williamson: Seine Stats in der Saison 2023/24 für die Pelicans Spiele MIN PTS FG% FT% REB AST 22 30,5 22,0 57,8 65,2 5,8 4,6