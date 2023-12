“Er hört nicht zu”: New Orleans Pelicans angeblich frustriert über Gewicht von Zion Williamson

Zion Williamson spielte gegen die Los Angeles Lakers im Halbfinale des In-Season Tournaments eine enttäuschende Partie. Im Nachgang der Partie tauchten nun wieder Berichte auf, dass der Forward erneut Fitnessprobleme haben würde.

Wie Christian Clark (The Times-Picayune) berichtet, ist man bei den Pelicans frustriert über die mangelnde Arbeitseinstellung des früheren Top-Picks. Dies sei nun seit dem Draft 2019 ein Dauerthema, was eine anonyme Quelle wie folgt bestätigt: "Er hört nicht zu".

Demnach haben die Pelicans Zion mehrfach ermahnt, dass er seine Ernäherung umstellen und seine Kondition verbessern müsse, stießen dabei jedoch auch taube Ohren. Noch im September hatte GM David Griffin gelobt, dass sich Williamson so oft wie noch nie in der Halle befinden würde, dennoch wirkt Williamson weiterhin nicht austrainiert.

Das könnte für Zion auch finanzielle Konsequenzen haben. Demnach habe Williamson Klauseln in einem Vertrag, dass er maximal 133 Kilo wiegen dürfe, dazu darf ein gewisser Körperfettanteil nicht überschritten werden. Auf der offiziellen Seite der NBA wird der Forward mit 129 Kilo bei einer Größe von 1,98 Meter gelistet.

NBA-Legenden kritisieren Zion Williamson

Nach der Abreibung gegen die Lakers (89:133) gingen auch die TNT-Experten hart mit dem 23-Jährigen ins Gericht. "Er ist nicht fit", meckerte Charles Barkley. "Er läuft nicht und verlässt sich nur auf sein Talent. Letztlich joggt er nur über das Feld", meinte Barkley, um anzufügen: "Er wird erfolgreich sein, aber könnte etwas Besonderes werden. Ich weiß aber nicht, ob er einen Moses Malone hat, der mir damals gesagt hat, dass ich fett und faul sei."

Shaquille O'Neal stimmte dem zu: "Er gibt nicht alles und das soll keine Kritik sein", sagte Shaq. "Es ist eine Lektion von einem der besten Bigs zu einem, der ein toller Big werden könnte. Er gibt nicht alles und ich hatte damals das gleiche Problem, weil ich dachte, dass ich alles geben würde."

Williamson absolvierte in dieser Saison 19 Spiele, in denen er ein Career Low von durchschnittlich 22,2 Punkten sowie 5,6 Rebounds pro Partie auflegt. Auch die Feldwurfquote von 57,4 Prozent ist so schwach wie noch in seiner Karriere.

Zion Williamson: Seine Statistiken in der NBA