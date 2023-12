"Du bist unglaublich": Bronny James gibt College-Debüt vor Augen von LeBron nach Herzstillstand im Sommer

Bronny James, der Sohn von LeBron James, hat nach seinem Herzstillstand im Sommer sein College-Debüt für USC vor den Augen seines Vaters gefeiert. Der wird emotional.

Das Ergebnis spielte letztlich keine Rolle, USC unterlag beim Debüt von Bronny James mit 79:84 nach Verlängerung gegen Long Beach State, die Augen waren alle auf den 19-jährigen Guard gerichtet. Noch im Sommer war nach seinem Herzstillstand nicht klar, ob er jemals wieder Basketball spielen würde, nun gab der Sohn von LeBron James, der zuvor als möglicher Lottery Pick gehandelt wurde, sein Debüt auf dem College-Level.

"Ich möchte allen danken", sagte Bronny nach der Partie, ohne jedoch Fragen der Journalisten zu beantworten. "Ich möchte jedem danken, der mir in dieser schweren Zeit geholfen haben - die Klinik, meine Eltern, meine Geschwister, auch meinen Coaches und Mitspielern. Sie waren immer da für mich und dafür bin ich sehr dankbar."

James spielte mit einem Minutenlimit (16) und kam in seinem ersten College-Spiel von der Bank. Dabei gelangen dem Guard 4 Punkte (1/3 FG), 3 Rebounds, 2 Assists, 2 Steals sowie ein Block, der stark an seinem prominenten Vater erinnerte.

Debüt von Bronny James: LeBron wird emotional

"Ich kann gar nicht sagen, wie emotional das heute für mich war", schrieb LeBron auf Instagram. "Ich bin klatschnass und kann nur sagen: 'Bronny, du bist schlichtweg unglaublich'. Im Leben wird es immer Siege und Niederlagen geben, aber du hast schon alles gewonnen, nämlich das Leben. Ich bin stolz auf dich und heute hast mir noch mehr Kraft gegeben. Ich danke dir und ich liebe dich."

Bronny versenkte bei seinem Debüt einen Dreier in Transition, dazu glich er die Partie in der Schlussphase per Freiwurf aus, vergab jedoch den anderen Versuch. "Bronny hat das gut gemacht", sagte Coach Andy Enfield nach der Partie. "Das war alles sehr emotional für ihn und es ist gut, dass er Mitspieler hat, die für ihn da sind. Sie haben das gut gemacht und nun freuen wir uns, dass er wieder zurück ist."