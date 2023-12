"Dieser Rookie ist ein Arschloch" - Moritz Wagner erzählt lustige Episode mit Kevin Durant aus Rookie-Saison bei den Lakers

Moritz Wagner ist für Trash Talk bekannt, nun erzählte der deutsche Weltmeister eine lustige Episode aus seiner Rookie-Saison, als er ausgerechnet Kevin Durant mit einigen Worten bedachte. Auch Durant erinnerte sich an diese Partie und hatte wenig warme Worte für den damaligen Rookie übrig.

"Ich rede viel auf dem Feld, aber ich habe es inzwischen ein wenig zurückgedreht", beteuerte Moritz Wagner im Podcast Pardon my Take, um dann eine Geschichte aus seiner Rookie-Saison zu erzählen, als er noch für die Los Angeles Lakers auflief. "In einem meiner ersten Spiele war Kevin Durant mein Matchup. Ich war schon immer großer NBA-Fan und habe nachts mit Franz all diese Spiele geschaut. Plötzlich war ich auf dem Feld mit denen und ich war ein wenig ehrfürchtig", holte Wagner etwas aus.

"Durant verteidigt mich also und ich nehme an, dass er mich nicht ernst nimmt. Er kannte mich vermutlich nicht einmal. Jedenfalls habe ich einen Pick'n'Pop-Dreier und er foult mich. Ich realisiere aber nicht, dass er es war und sagte: 'Du kannst mich nicht verteidigten'. Zu diesem Zeitpunkt war ich aber ein Niemand in der NBA."

Dazu ist noch zu sagen, dass die Warriors im dritten Viertel bereits mit 23 Punkten führten. "Durant, Draymond Green und DeMarcus Cousins standen dann an der Freiwurflinie für das Ausboxen und haben so viel Scheiße geredet, als ich die Freiwürfe genommen habe. Ich war wie paralysiert und habe nur einen von drei getroffen. Ich war auch selbst schuld, ich hatte das verdient", meinte Wagner weiter.

Tom Haberstroh (Substack) suchte den angesprochenen Clip heraus und tatsächlich hört man vor allem Green reden. Im folgenden Angriff ließen die Warriors Wagner dann erneut schlecht aussehen und Green bekam einen leichten Korbleger und ließ es den deutschen Youngster wissen.

Auch Durant sah das Video zum Podcast und kommentierte dies auf X wie folgt: "Nach dem Spiel habe ich die ganze Zeit darüber nachgedacht, dass dieser Rookie ein Arschloch ist."

Es handelte sich dabei um ein Spiel aus dem Januar 2019. Wagner erzielte in gut 11 Minuten 5 Punkte (2/5 FG) und schnappte sich 3 Rebounds, die Lakers unterlagen mit 111:130. Klay Thompson erzielte 44 Punkte (17/20 FG, 10/11 3P).

