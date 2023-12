NBA News: Adidas stichelt kurios gegen Kevin Durant wegen Schuh von Anthony Edwards

Kevin Durant versprach via X, niemals auch nur einen "großen Zeh" in die neuen Schuhe von Anthony Edwards zu setzen. Daraufhin stichelte Adidas kurios zurück und löschte die Antwort schnell wieder.

"Du bist staubig und wirst eh bald in Rente gehen", antwortete Adidas auf die Aussage von Durant am Freitagabend in Slang, dies wurde jedoch schnell wieder gelöscht. Adidas antwortete erneut: "Das sollte eigentlich vom Burner-Account kommen....". Diese Auseinandersetzung startete mit einem Video von "Nice Kicks", bei dem Anthony Edwards gefragt wurde, welchen NBA-Spieler er gerne in seinen neuen Schuhen sehen würde. Er nannte Durant, der davon jedoch offenbar nicht viel hielt.

Durant unterschrieb erst im Frühjahr als dritter NBA-Star jemals einen Deal mit Nike über seine gesamte Lebenszeit. "Man wird NIE sehen, wie ich auch nur einen großen Zeh in diese Motherfucker setze", machte Durant deutlich. Ob die erste Reaktion von Adidas bereits ein Versehen war ist fraglich, sie sorgte in jedem Fall für eine große Menge an Interaktionen.

Durant startete gut in seiner erste vollständige Saison mit den Phoenix Suns und trifft 51,8 Prozent aus dem Feld, 49,3 Prozent von Downtown und 89,6 Prozent bei Freiwürfen für durchschnittlich 31,3 Punkte, 6,9 Rebounds und 5,5 Assists in 36,9 Minuten (16 Partien).