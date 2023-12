NBA: Los Angeles Lakers verlieren trotz Triple-Double von LeBron James bei Banner Night gegen die New York Knicks - Isaiah Hartenstein mit neuem Karrierebestwert

Die Los Angeles Lakers haben gegen die New York Knicks die zweite Pleite in Serie einstecken müssen. Die "Banner Night" ging in die Binsen, auch weil Isaiah Hartenstein für die Knicks einen neuen Karrierebestwert aufstellte. Die Knicks setzten sich mit 114:109 durch.

Los Angeles Lakers (15-12) - New York Knicks (15-11) 109:114 (BOXSCORE) Vor dem Spiel hatten die Lakers ihr Banner für den Erfolg im In-Season Tournament enthüllt, doch seit dem Erfolg von Las Vegas haben die Kalifornier nun drei von vier Spielen verloren. Die Lakers trafen erneut nur 43 Prozent aus dem Feld und hatten mal wieder unter den Brettern große Probleme gegen die physischen Knicks. LeBron James verbuchte zwar mit 25 Punkten (10/23), 10 Rebounds und 11 Assists ein Triple-Double, konnte im Schlussabschnitt aber auch nicht mehr den Bock umstoßen. Stattdessen waren es die Knicks, welche die Big Plays machten. Julius Randle (27, 12/22) versenkte drei Minuten vor Schluss einen schwierigen Dreier, 30 Sekunden vor dem Ende machte der Forward mit einem Transition-Korbleger nach einem Fehlwurf von James alles klar (110:103). Davor war es Jalen Brunson (29, 10/21), der immer wieder zu seinen Spots kam und die Lakers bestrafte. Und dann war da noch Isaiah Hartenstein, der zwar nur von der Bank kam, dennoch aber 39 Minuten abspulte. Der Deutsche kam auf 9 Punkte sowie 17 Rebounds, letzteres war ein neuer Karrierebestwert (zuvor 2x 16) für den Center, der Anthony Davis unter dem Korb ordentlich beschäftigte. Hartenstein machte seine Sache auch defensiv sehr ordentlich, mit +15 hatte der Deutsche nach Randle (+17) das beste Plus-Minus aller Knicks-Spieler. Davis kam auf 32 Zähler und 14 Rebounds, ansonsten punktete für die Lakers lediglich Austin Reaves (20, 7 Assists) zweistellig. Taurean Prince (9, 3/13 3P) sowie Cam Reddish (4, 2/9) schossen dagegen jede Menge Fahrkarten. Die Lakers bleiben somit Achter im Westen, der Rückstand auf Rang sechs beträgt 1,5 Partien. New York bleibt dagegen knapp vor den Cleveland Cavaliers und den Miami Heat Fünfter im Osten. NBA - Lakers vs. Knicks: Die Stats-Leader der Partie Kategorie Lakers Knicks Punkte Anthony Davis (32) Jalen Brunson (29) Rebounds Anthony Davis (14) Isaiah Hartenstein (17) Assists LeBron James (11) R.J. Barrett (4) Steals Cam Reddish (3) Isaiah Hartenstein (2) Blocks Anthony Davis (2) Isaiah Hartenstein (2)