"Stevie Wonder hätte das gesehen": LeBron James schäumt nach umstrittener Entscheidung in der Crunchtime bei Lakers-Pleite in Minnesota

Minnesota Timberwolves (24-7) - Los Angeles Lakers (17-16) 108:106 (BOXSCORE)

36 Sekunden vor dem Schluss sah bereits alles nach einem Sieg für die Wolves aus. Mike Conley hatte den Gastgebern von Downtown die höchste Führung des Abends beschert (+7), bevor LeBron James im Gegenzug gegen Jaden McDaniels ein And-1 zog und der Wolves-Forward sich so sehr darüber beschwerte, dass er auch noch ein Technical Foul kassierte. Austin Reaves (9, 2/11 FG) bedankte sich für den Extrapunkt und die Lakers bekamen tatsächlich einen weiteren Stop.

James kam noch einmal an den Ball und traf in Transition zum vermeintlichen Ausgleich, allerdings werteten die Referees den Wurf als langen Zweier, da das Geburtstagskind vermeintlich mit seinem Fuß die Linie berührte. Eine umstrittene Entscheidung, letztlich aber kaum aufzulösen, da nicht wirklich erkenntlich war, ob James beim Release die Linie tatsächlich berührte. Auch deswegen stand die Entscheidung der Referees (mit Hilfe des Replay-Centers in Secacus) und wurde nicht revidiert, wie Referee Tony Brothers nach der Partie bestätigte.

"Man hat doch gesehen, dass man zwischen meinem Fuß und der Linie noch den Boden sieht. Selbst Stevie Wonder hätte das gesehen", ärgerte sich LeBron nach dem Spiel, der auch anmerkte, dass nicht die Crew in Minnesota das Play bewertete: "Jemand mit einem Sandwich in der Hand hat diese Entscheidung getroffen (...) Es ist einfach nur frustrierend. Wofür haben wir denn diese Reviews, wenn selbst dort Fehler gemacht werden? Wer trifft da die Entscheidungen? Machen das Roboter? Was genau passiert da? Wenn man selbst das nicht sieht, was glasklar war. (...) Jeder konnte es sehen. Wir hätten das Spiel ausgeglichen und es ist frustrierend, weil wir hier um die Playoffs kämpfen."