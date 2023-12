NBA: Luka Doncic führt Dallas Mavericks mit 50 Punkten zum Sieg über Kevin Durant und die Phoenix Suns

Phoenix Suns (14-15) - Dallas Mavericks (18-12) 114:128 (BOXSCORE)

In 44 Minuten auf dem Parkett traf Doncic 15/25 aus dem Feld, versenkte 8 Dreier und alle 12 Freiwürfe. Neben 15 Assists sammelte er auch noch 6 Rebounds, 4 Steals und 3 Blocks ein - eine überragende Vorstellung vom Slowenen. 50 Punkte in einem Christmas Game bedeuten Rang drei all-time, lediglich Bernard King (60) und der große Wilt Chamberlain (59) waren in der Geschichte der NBA noch erfolgreicher.

Unterstützung für Doncic, der im ersten Viertel den 10.000. Punkt seiner Karriere erzielte - weniger als 358 Spiele hatte als letzter Spieler Michael Jordan benötigt! - gab es reichlich: Rookie-Center Dereck Lively II. kam auf ein Double-Double (20 Punkte, 10 Rebounds), Derrick Jones Jr. markierte 23 Zähler und Tim Hardaway Jr. 18. So fielen auch die Ausfälle von Kyrie Irving, Josh Green und Maxi Kleber nicht weiter ins Gewicht.

Deutlich schlechter lief es bei den Superstars der Phoenix Suns, die nach der fünften Niederlage in den letzten sechs Spielen nun eine negative Bilanz aufweisen: Kevin Durant machte bei 6 Ballverlusten nur 16 Punkte (4/11 FG), Devon Booker (20 Punkte, 10 Assists) hatte ebenfalls Schwierigkeiten aus dem Feld (6/14).