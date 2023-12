NBA - Los Angeles Lakers mit schwachem LeBron James ohne Chance: Boston Celtics mit nächstem Statement-Sieg in L.A.

LeBron James von den Boston Celtics abgemeldet

LeBron konnte dagegen nicht an seine 40-Punkte-Performance aus dem OKC-Spiel anknüpfen. Holiday verteidigte den 38-Jährigen hauteng und wenn James seinen Gegenspieler mal schlug, war schließlich Porzingis unter dem Korb ein schier unüberwindbares Hindernis. So markierte LeBron, der erneut als Point Guard auflief, nur 16 Punkte (5/14), 9 Rebounds sowie 8 Assists.

Bester Lakers-Scorer war Anthony Davis (40, 15/26, 13 Rebounds), der ordentlich ackerte. Prince (17) verwandelte fünf Dreier, ansonsten scorten nur Rui Hachimura (12) und Austin Reaves (11) zweistellig, der aber defensiv von den Gästen immer wieder attackiert wurde. Der Sieg der Celtics geriet in der zweiten Halbzeit aber nicht wirklich in Gefahr. Boston traf einige Dreier am Stück und zog zahlreiche Fouls, sodass die Celtics im vierten Viertel konstant zweistellig führte und schließlich den Sieg souverän nach Hause schaukelte.

Mit 23-6 haben die Celtics weiterhin die beste Bilanz der NBA und haben auf dem schweren Westküstentrip nur in San Francisco nach Verlängerung verloren. Die Lakers treten dagegen weiter auf der Stelle und bleiben im Westen weiterhin Neunter.