NBA: Dallas Mavericks können L.A. Clippers auch nicht stoppen - Kawhi Leonard entscheidet Partie spät

NBA - Clippers siegen dank spätem Run in Dallas

Hardaway (21), Dante Exum (16) sowie Derrick Jones Jr. (19, 6/11) machten ihre Sache richtig gut und halfen mit, dass die Mavs im vierten Viertel sogar zeitweise vorne waren. Dort war jedoch Leonard zu stark, dazu machten es James Harden (17, 4/12, 11 Assists) und Norman Powell (21, 7/10) in dieser Phase richtig gut. Powell spielte gesundheitlich angeschlagen und verletzte sich auch am Ellenbogen, biss aber auf die Zähne und verbuchte in der Crunchtime ein wichtiges And-1.

Die Clippers setzten nur acht Spieler ein, da Paul George krankheitsbedingt fehlte. Russell Westbrook (10, 6 Rebounds) und Daniel Theis (11, 4/4) lieferten Energie von der Bank, bei den Mavs fehlten weiterhin Kyrie Irving (Fuß), Maxi Kleber (Zeh), Josh Green (Ellenbogen) und Rookie Dereck Lively II (Knöchel).

Die Clippers haben somit den Tiebreaker gegen Dallas in der Tasche (2-1) und überholen die Texaner mit dem neunten Sieg in Serie auch in der Tabelle. Dallas belegt nun den letzten direkten Playoff-Platz in der Western Conference, der Vorsprung auf die New Orleans Pelicans beträgt jedoch nur ein halbes Spiel. In der Nacht auf Samstag treten die Mavs in Houston an, einen Tag später ist ein Heimspiel gegen San Antonio angesetzt, bevor es an Weihnachten zu den Phoenix Suns geht. Die Clippers empfangen am Samstagabend (21.30 Uhr) die Boston Celtics zum Gipfeltreffen, morgen steht bereits ein Gastspiel in OKC an.

NBA - Mavericks vs. Clippers: Die Stats-Leader der Partie