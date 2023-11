"Zeigt ein wenig Klasse": Spurs-Coach Gregg Popovich greift während des Spiels zum Mikro und ermahnt eigene Fans wegen Kawhi Leonard

Gregg Popovich hat mit einer ungewöhnlichen Aktion für Aufsehen gesorgt. Der Coach der San Antonio Spurs griff während der Partie gegen die L.A. Clippers zum Mikrofon und forderte die Zuschauer auf, Ex-Spurs-Spieler Kawhi Leonard nicht weiter auszubuhen.

Fünf Jahre ist es inzwischen her, dass die San Antonio Spurs den Wunsch eines Trades von Kawhi Leonard entsprachen und den Forward zu den Toronto Raptors tradeten. Seitdem wird der zweifache Finals-MVP in San Antonio konsequent ausgebuht, so auch diesmal beim 109:102-Erfolg der Clippers.

Spurs-Coach Gregg Popovich, der mit Leonard 2014 den fünften Titel der Franchise-Historie gewann, gefiel das ganz und gar nicht und griff im zweiten Viertel zu einer ungewöhnlichen Maßnahme, als Leonard an der Freiwurflinie stand. "Entschuldigt mal kurz. Können wir aufhören, diese Junge auszubuhen und sie einfach spielen lassen? Zeigt ein wenig Klasse. Das ist nicht, wofür wir stehen. Hört auf zu buhen."

Für die Aktion gab es wenig Applaus, am Verhalten der Fans änderte das aber nichts. Stattdessen wurde noch lauter gebuht, was Leonard aber nicht daran hinderte, mit 26 Punkten sein Team zum zweiten Sieg in drei Tagen in San Antonio zu führen. Leonard selbst gab an, dass er Popovichs Worte gar nicht mitbekommen habe. "Ich habe mich voll auf meine Freiwürfe konzentriert", meinte The Claw.

Kawhi Leonard über Popovichs Ansprache

Popovich merkte hingegen an, dass er nicht wollte, dass die Fans Leonard unnötig provozieren. "Er denke, dass jeder, der sich mit Sport auskennt, weiß, dass man die Spieler nicht anstacheln sollte."

Schon vor der Partie hatte Leonard über die stets hitzige Atmosphäre in San Antonio gesprochen und angegeben, dass dies kein Problem für ihn sei. "Sie werden mich vermutlich für den Rest meiner Karriere ausbuhen. Sie gehören zu den besten Fans der NBA und wollen, dass ihr Team gewinnt. (...) Wenn ich aber in San Antonio auf der Straße bin oder in ein Restaurant gehe, dann sind die Leute weiter nett."

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die NBA live auf DAZN. Jetzt anmelden! Jederzeit monatlich kündbar.

Kahwi Leonard: Seine Stationen in der NBA