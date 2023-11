NBA - Golden State Warriors wohl wegen Andrew Wiggins verärgert - Klay Thompson mit patziger PK

Die Golden State Warriors sind schwach in die Saison gestartet. Vor allem Andrew Wiggins spielt bislang enttäuschend, innerhalb der Franchise soll man über den Fitnesszustand des Kanadiers verärgert sein. Klay Thompson zeigt auf einer PK patzig.

Das berichtet Kendra Andrews von ESPN. Sie schreibt, dass man mehr von Wiggins erwartet hätte und dass es für Verärgerung gesorgt habe, dass der frühere Top-Pick Defizite bei der Fitness hat. Unter anderem fehlte der Kanadier in der Vorsaison aus privaten Gründen für zwei Monate und hat laut Andrews im Sommer nach Ansicht der Warriors nicht hart genug gearbeitet, um wieder in Top-Form zu kommen.

In bisher 18 Spielen legt Wiggins durchschnittlich nur 12,8 Punkte pro Partie auf, nie waren es in seiner Karriere weniger. Dazu versenkt der Kanadier nur 43,3 Prozent seiner Würfe sowie magere 26,7 Prozent von draußen (16/60 3P).

Wiggins ist jedoch nicht der einzige Spieler der Warriors, der in dieser Saison Probleme hat. Auch Klay Thompson ist noch nicht in der Spielzeit angekommen, mit 15,3 Punkten im Schnitt scort der Guard so schlecht wie zuletzt in seiner Rookie-Saison. Die Quoten sind dagegen sowohl aus dem Feld (40,4 Prozent) als auch von Downtown (36,4 Prozent) Career Lows.

Warriors: Klay Thompson verärgert über Reporter

Bei einer PK am Vortag reagierte Thompson angefressen, als er gefragt wurde, wie geduldig Coach Steve Kerr mit seiner Starting Five sein werde: "Wollt ihr mich auf die Bank setzen?", fragte der Guard in die Runde. "Mir ist egal, was die Leute sagen, weil sie keinen Einfluss haben. Sie können nur reden."

Laut Andrews mache Thompson unter anderem die unklare Vertragssituation nach der laufenden Spielzeit zu schaffen. Das sei auch bei Spielen auffällig. Unter anderem sitze Thompson nun häufiger am Ende der Bank oder schlage sich an den Kopf, wenn er mal wieder einen Wurf vergeben habe.

Der 33-Jährige wird im Sommer 2024 Free Agent, in der vergangenen Offseason konnten sich die beiden Parteien nicht auf eine vorzeitige Vertragsverlängerung einigen. In dieser Saison kassiert der frühere All-Star noch satte 43,2 Millionen Dollar.

