NBA - Milwaukee Bucks zünden noch nicht mit Antetokounmpo und Lillard: Was hinter dem Stotterstart steckt

Die Milwaukee Bucks sind holprig in die Saison gestartet. Startschwierigkeiten waren zu erwarten, dennoch schlägt auch Superstar Giannis Antetokounmpo bereits Alarm. Und ganz unrecht hat der zweifache MVP damit nicht.

Noch vor einer Woche gab sich Giannis Antetokounmpo recht entspannt nach einem wenig überzeugenden Sieg in Brooklyn (119:115), welchen der Grieche mit zwei Big Plays in der Defense gesichert hatte: "Wir kennen unsere Identität und nun schauen wir, was funktioniert. Wir wollen in allem gut sein." Der zweifache MVP bezog sich dabei vor allem auf die Defense, welche nach dem Abgang von Jrue Holiday deutlich geschwächt wurde.

Nach einem knappen Sieg in Detroit und zwei Pleiten in Indiana sowie Orlando hörte sich das dann allerdings ganz anders an. "Manchmal musst du einfach deinen Körper opfern und dich in den Weg stellen", protokollierte Giannis nach der 97:112-Niederlage bei den Magic. "Wir sind zu pomadig und helfen uns nicht in der Defense. Und wenn wir dann einmal den Ball verlieren, bleiben wir stehen und beschweren uns. Das muss aufhören. Wir dürfen uns nicht mehr selbst bemitleiden."

Es waren gewohnt ehrliche Worte von Antetokounmpo, der selbst sieht, dass nach neun Spielen viel Arbeit auf die Bucks wartet. Zugegeben, bei beiden Niederlagen fehlte der neue Star Damian Lillard mit einer Wadenverletzung, doch auch mit dem Point Guard waren klare Defizite nicht zu übersehen, welche so schnell nicht verschwinden werden. Zwar haben die Bucks weiter eine positive Bilanz (5-4), doch mit Ausnahme des Miami-Spiels (+8) wurden die Siege gegen Philadelphia (+1), New York (+5), Brooklyn (+4) und Detroit (+2) alle erst in der letzten Minute dingfest gemacht.