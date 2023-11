NBA: James Harden beendet Negativserie der Clippers mit Gamewinner - Daniel Theis gibt Debüt für L.A. gegen Houston Rockets

Die L.A. Clippers haben gegen die Houston Rockets den ersten Sieg seit dem Trade von James Harden eingefahren. The Beard war es auch, der in den Schlusssekunden für die Entscheidung sorgte. Auch Daniel Theis gab sein Debüt für die Clippers.

L.A. Clippers (4-7) - Houston Rockets (6-4) 106:100 (BOXSCORE)

Es war erneut ein Kampf im vierten Viertel, doch irgendwie schafften es die Clippers dann doch, nach sechs Spielen ohne Sieg das Feld mal wieder erfolgreich zu verlassen. Und es war ausgerechnet James Harden, der den Erfolg 6 Sekunden vor Schluss sicherstellte. Nachdem Kawhi Leonard bei 100:100 erfolglos isolierte, ging der Ball zurück zu Harden, der sich Jae'Sean Tate zurechtstellte, dann seinen patentierten Stepback-Dreier anbrachte und dabei auch noch gefoult wurde. Auch der Freiwurf saß, die Rockets hatten keinen Konter mehr.

Es war ohnehin das beste Spiel von Harden im Clippers-Jersey, der in 34 Minuten 24 Punkte (8/11 FG) erzielte, sich 9 Rebounds schnappte und 7 Assists verteilte. Es war zudem das erste Spiel von Harden im Clippers-Jersey, in dem er ein positives Plus-Minus (+19) hatte. Ob es an der Lineup-Veränderung lag? Laut Chris Haynes (Yahoo Sports) war es Russell Westbrook, der Coach Ty Lue vorschlug, freiwillig von der Bank zu kommen. An seiner Stelle startete Terance Mann, der zwar nur einen Punkt (0/3 FG) verbuchte, dennoch aber die Starting Five gut ergänzte.

Auch Daniel Theis gab sein Debüt, nachdem er erst am Mittag Ortszeit seinen Vertrag bei den Clippers unterschrieben hatte. Der Weltmeister kam rund 10 Minuten als Backup-Center zum Einsatz und steuerte 2 Punkte sowie 3 Rebounds zum Erfolg bei. Bester Clippers-Scorer war Kawhi Leonard mit 26 Punkten sowie 5 Steals, Paul George (23, 8/22) schoss dagegen jede Menge Fahrkarten.

NBA - Daniel Theis gibt Debüt für die L.A. Clippers

Das galt auch für Russell Westbrook (8, 2/9), dennoch fruchtete die Umstellung. Die Rockets kassierten dagegen nach sechs Siegen in Folge mal wieder eine Niederlage. Angeführt wurden die Gäste erneut von Alperen Sengün (23, 8/18) sowie Fred VanVleet (19, 10 Assists), dazu kam Jalen Green auf 20 Punkte.

Durch den Sieg der Clippers ist in der Gruppe B im Westen weiter alles offen. Da es bislang nur Heimsiege gab, können rein rechnerisch noch alle fünf Teams das Viertelfinale erreichen. Dallas und die Clippers haben allerdings ein deutlich negatives Korbverhältnis, sodass beide ihre letzten Spiele deutlich gewinnen müssen, um noch die K.o.-Runde zu erreichen.

