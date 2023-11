NBA: Dallas Mavericks fegen L.A. Clippers dank brandheißem Luka Doncic aus der Halle - James Harden enttäuscht erneut

Die Dallas Mavericks haben dank eines überragenden Luka Doncic gegen die L.A. Clippers den ersten Sieg im In-Season-Tournament eingefahren. Die Clippers enttäuschten dagegen nach einem guten Start erneut auf ganzer Linie und bleiben mit James Harden sieglos. Die Mavs setzten sich mit 144:126 durch.

Dallas Mavericks (7-2) - L.A. Clippers (3-6) 144:126 (BOXSCORE)

Doncic legte in nicht einmal 32 Minuten 44 Punkte (17/21 FG, 6/9 3P), 6 Rebounds sowie 6 Assists auf und verwandelte zeitweise zehn Würfe am Stück. Zu Beginn der zweiten Halbzeit verbuchte der Slowene 15 Zähler in gut vier Minuten und war mit dafür verantwortlich, dass der Vorsprung schon da auf bis zu 32 Punkte anwuchs. Als Doncic dann seinen sechsten Dreier des Abends traf, folgte lediglich ein Schulterzucken, wie es Michael Jordan in den Finals 1992 gegen die Portland Trail Blazers tat.

Ab diesem Zeitpunkt doppelten die Clippers Doncic bei jeder Gelegenheit, weswegen der Superstar der Mavs danach nur noch zwei Zähler verbuchte. Gleichzeitig ließ Clippers-Coach Ty Lue seine Stars im vierten Viertel alle auf der Bank. Die Reservisten dampften den Rückstand dann sogar noch einmal auf -14 ein, sodass Kidd Doncic sogar noch einmal für ein paar Minuten zurück aufs Feld schickte. Am Ausgang des Spiels änderte das aber nichts.

Dallas schoss 52 Prozent aus dem Feld, traf 19 von Dreiern (45 Prozent) und leistete sich gerade einmal 9 Ballverluste. Neben Doncic konnten auch Kyrie Irving (27, 5/9 3P) sowie Tim Hardaway Jr. (17) überzeugen, Derrick Jones Jr. (11, 10 Rebounds) verbuchte ein Double-Double. Maxi Kleber fehlte erneut mit einer Verletzung am Zeh, dafür konnte Dereck Lively II (6) wieder mitwirken.

Dabei hatte es für die Clippers doch so gut begonnen. Knapp zwei Minuten vor dem Ende des ersten Viertels führten die Gäste noch mit 31:19. Kawhi Leonard und James Harden waren stark gestartet, doch als die beiden auf die Bank gingen, verloren die Clippers komplett den Faden. Über sieben Minuten gelang L.A. gerade einmal ein Field Goal, während Irving mit einem Bank-Lineup heiß lief und Dallas wieder in die Partie brachte.

Dallas Mavericks wahren Chance aufs Weiterkommen

Mit einem 35:4-Lauf kippte das Spiel komplett, letztlich sollten die Mavs das zweite Viertel mit 47:18 für sich entscheiden. Dallas scorte dabei in fast jedem Angriff, Fehlwürfe wurden eingesammelt (5 OREB), dazu köchelte auch Doncic weiter, der gegen die Clippers mal wieder zu Hochform auflief. Die Clippers trafen dagegen die Würfe nicht, leisteten kaum Widerstand und ließen sich völlig auseinanderschrauben.

Harden (14, 3/6) tauchte nach gutem Beginn mit drei verwandelten Würfen komplett ab, einzig Leonard (26, 8/15) scorte konstant. Paul George (8, 3/12) war dagegen unsichtbar und verbuchte erst in der zweiten Halbzeit sein erstes Field Goal. Bones Hyland (17) polsterte sein Punktekonto vor allem in der Garbage Time auf.

Durch den Sieg wahren sich die Mavs ihre Chance, das Viertelfinale des In-Season-Tournaments zu erreichen, nachdem Dallas zum Auftakt bei den Denver Nuggets mit -11 verloren hatten. Neben den sechs Gruppensiegern qualifizieren sich auch die beiden besten Zweiten für die Runde der letzten Acht. Hier geht es zur Übersicht zum In-Season-Tournament, wo auch noch einmal der Modus erklärt wird.

NBA - Mavericks vs. Clippers: Die Stats-Leader