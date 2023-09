NBA: Was ist das In-Season Tournament? Datum, Termine, Modus

Erstmals in der Geschichte der NBA wird es während der Saison einen Pokalwettbewerb geben - das In-Season Tournament. Wir erklären, was es damit auf sich hat und wie es funktioniert.

Über Jahre wurde von Commissioner Adam Silver darauf hingearbeitet, nun ist es da. In der Saison 2023/24 wird erstmals das In-Season Tournament ausgetragen, an welchem alle 30 NBA-Teams teilnehmen werden. Das siegreiche Team wird den sogenannten "NBA Cup" erhalten. Das Final Four wird in Las Vegas stattfinden.

NBA In-Season Tournament: Der Modus

Nach dem Vorbild der europäischen Fußballwettbewerbe wird es zunächst eine Gruppenphase geben. Hierbei werden die 30 Teams in sechs Fünfergruppen gegeneinander antreten. Jedes Team erhält je zwei Heim- und Auswärtsspiele. Die Partien zählen weiterhin zur Regular Season, werden aber an sogenannten "Tournament Nights" gespielt.

Die sechs Gruppensieger qualifizieren sich für das Halbfinale, hinzu kommen die zwei besten Zweitplatzierten. Das höher gesetzte Team hat dann jeweils Heimrecht in der Runde der letzten Acht, während das Halbfinale sowie das Finale in Las Vegas ausgetragen wird. Die K.o.-Spiele zählen ebenfalls zur Regular Season - die einzige Ausnahme stellt das Finale dar.

NBA In-Season Tournament: So sehen die Gruppen 2023/24 aus

Anhand der Tabelle des Vorjahres wurden die Teams in ihren jeweiligen Conferences in Gruppen unterteilt und dann entsprechend zueinander gelost. Die Auslosung am 8. Juli ergab folgende Gruppen:

Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Gruppe 5 Gruppe 6 76ers Cavaliers Hawks Pacers Pistons Bucks Knicks Heat Wizards Hornets Celtics Nets Raptors Bulls Magic Grizzlies Suns Lakers Jazz Trail Blazers Nuggets Clippers Pelicans Mavericks Rockets Kings Warriors Timberwolves Thunder Spurs

NBA In-Season Tournament: Der Spielplan für die Gruppenphase

1. Spieltag (4. November)

Uhrzeit Heim Auswärts 1 Uhr Indiana Pacers Cleveland Cavaliers 1.30 Uhr Milwaukee Bucks New York Knicks 2 Uhr Miami Heat Washington Wizards 2 Uhr Chicago Bulls Brooklyn Nets 2 Uhr Oklahoma City Thunder Golden State Warriors 4 Uhr Denver Nuggets Dallas Mavericks 4 Uhr Portland Trail Blazers Memphis Grizzlies

2. Spieltag (11. November)

Uhrzeit Heim Auswärts 1 Uhr Detroit Pistons Philadelphia 76ers 1 Uhr Washington Wizards Charlotte Hornets 1.30 Uhr Boston Celtics Brooklyn Nets 2 Uhr Houston Rockets New Orleans Pelicans 2 Uhr Memphis Grizzlies Utah Jazz 2 Uhr San Antonio Spurs Minnesota Timberwolves 2.30 Uhr Dallas Mavericks L.A. Clippers 4 Uhr Sacramento Kings Oklahoma City Thunder 4 Uhr Phoenix Suns Los Angeles Lakers

3. Spieltag (15. November)

Uhrzeit Heim Auswärts 1 Uhr Charlotte Hornets Miami Heat 1 Uhr Detroit Pistons Atlanta Hawks 1 Uhr Philadelphia 76ers Indiana Pacers 1.30 Uhr Oklahoma City Thunder San Antonio Spurs 1.30 Uhr Brooklyn Nets Orlando Magic 2 Uhr New Orleans Pelicans Dallas Mavericks 3 Uhr Utah Jazz Portland Trail Blazers 4 Uhr Golden State Warriors Minnesota Timberwolves 4 Uhr Denver Nuggets L.A. Clippers 4.30 Uhr Los Angeles Lakers Memphis Grizzlies

4. Spieltag (18. November)

Uhrzeit Heim Auswärts 1 Uhr Charlotte Hornets Milwaukee Bucks 1 Uhr Washington Wizards New York Knicks 1.30 Uhr San Antonio Spurs Sacramento Kings 1.30 Uhr Atlanta Hawks Philadelphia 76ers 1.30 Uhr Cleveland Cavaliers Detroit Pistons 1.30 Uhr Toronto Raptors Boston Celtics 2 Uhr Chicago Bulls Orlando Magic 2 Uhr New Orleans Pelicans Denver Nuggets 4 Uhr Portland Trail Blazers Los Angeles Lakers 4 Uhr Utah Jazz Phoenix Suns 4.30 Uhr L.A. Clippers Houston Rockets

5. Spieltag (22. November)

Uhrzeit Heim Auswärts 1 Uhr Orlando Magic Toronto Raptors 1.30 Uhr Philadelphia 76ers Cleveland Cavaliers 1.30 Uhr Atlanta Hawks Indiana Pacers 3 Uhr Phoenix Suns Portland Trail Blazers 4 Uhr Los Angeles Lakers Utah Jazz

6. Spieltag (25. November)

Uhrzeit Heim Auswärts 24.11., 20.30 Uhr Orlando Magic Boston Celtics 24.11., 23 Uhr Memphis Grizzlies Phoenix Suns 1.30 Uhr New York Knicks Miami Heat 1.30 Uhr Toronto Raptors Chicago Bulls 2 Uhr Indiana Pacers Detroit Pistons 2 Uhr Houston Rockets Denver Nuggets 2 Uhr Milwaukee Bucks Washington Wizards 2 Uhr Minnesota Timberwolves Sacramento Kings 4 Uhr Golden State Warriors San Antonio Spurs 4.30 Uhr L.A. Clippers New Orleans Pelicans

7. Spieltag (29. November)

Uhrzeit Heim Auswärts 1.30 Uhr Miami Heat Milwaukee Bucks 1.30 Uhr Boston Celtics Chicago Bulls 1.30 Uhr Brooklyn Nets Toronto Raptors 1.30 Uhr Cleveland Cavaliers Atlanta Hawks 1.30 Uhr New York Knicks Charlotte Hornets 2 Uhr Minnesota Timberwolves Oklahoma City Thunder 2.30 Uhr Dallas Mavericks Houston Rockets 4 Uhr Sacramento Kings Golden State Warriors

NBA In-Season Tournament: Tiebreaker-Regeln

Sollte zwei oder mehrere Teams nach der Gruppenphase die gleiche Bilanz aufweisen, kommen folgende Kriterien in der unten genannten Reihenfolge zur Anwendung:

1. Direkter Vergleich in der Gruppenphase

2. Punktedifferenz in der Gruppenphase

3. Erzielte Punkte in der Gruppenphase

4. Bilanz in der Regular Season 2022/23

5. Das Los entscheidet

NBA In-Season Tournament: Termine, Datum

Starten wird das Turnier mit der Gruppenphase am 3. November 2023, am 28. November wird der letzte der vier Spieltage sein. Dabei werden die Partien immer nur am Dienstag und Freitag ausgetragen. Die Viertelfinals steigen am 4. und 5. Dezember, die Halbfinalspiele sind für den 7. Dezember angesetzt. Das Finale steigt dann am 9. Dezember in Las Vegas.

Datum Event 3.-28. November Gruppenphase 4./5. Dezember Viertelfinale 7. Dezember Halbfinale (in Las Vegas) 9. Dezember Finale (in Las Vegas)

NBA In-Season Tournament: Die Preise

Wie bereits erwähnt, wird das siegreiche Team den "NBA Cup" erhalten. Darüber hinaus wird es einen "In-Season Tournament MVP" sowie ein "All-Tournament Team" geben.

Zusätzlich schüttet die NBA Prämien für die Spieler der Teams aus, welche die K.o.-Runde erreichen. Für die Verlierer des Viertelfinals gibt es 50.000 Dollar pro Spieler, im Halbfinale 100.000 Dollar. Für das Erreichen des Finals gibt es 200.000 Dollar und die Spieler der Siegermannschaft erhalten je 500.000 Dollar.