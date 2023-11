NBA: Aufholjagd der Los Angeles Lakers um starken LeBron James kommt gegen Sacramento zu spät - Anthony Davis enttäuscht gegen Sabonis

Die Los Angeles Lakers haben gegen die Sacramento Kings trotz eines Triple-Doubles von LeBron James eine 110:125-Schlappe einstecken müssen. Eine Aufholjagd im vierten Viertel kommt zu spät. Dabei enttäuscht vor allem Anthony Davis auf ganzer Linie.

Los Angeles Lakers (6-6) - Sacramento Kings (6-4) 110:125 (BOXSCORE)

Schon nach drei Vierteln führten die Kings mit 24 Punkten, bevor die Lakers den Rückstand noch einmal in den einstelligen Bereich drücken konnten. LeBron James führte das Comeback an, am Ende fehlten aber auch ihm die Körner. Turnover von LeBron und Austin Reaves besiegelten letztlich die Niederlage, eine Minute vor Schluss nahm Lakers-Coach Darvin Ham schließlich seine Starter herunter.

LeBron verbuchte 28 Punkte (9/15 FG), 10 Rebounds, 11 Assists sowie 4 Steals, tauchte aber im dritten Viertel fast komplett ab, dieses gewannen die Kings mit 32:21. Enttäuschend war dagegen der Auftritt von Anthony Davis (9, 3/9, 9 Rebounds, 4 Blocks), der zwar den ersten Korb für die Lakers verbuchte, dann aber erst wieder zu Beginn des vierten Viertels ein Field Goal verbuchen konnte. Stattdessen dominierte Domantas Sabonis das Matchup mit dem Lakers-Star, der Litauer legte in 39 Minuten 29 Zähler, 16 Rebounds und 7 Assists auf.

Sabonis bildete dabei wie gewohnt ein starkes Duo mit Point Guard De'Aaron Fox (28, 10/22), welchen die Lakers ebenfalls nicht kontrollieren konnten. Dazu war Kevin Huerter (28, 6/11 3P) von Downtown eine stete Gefahr, als Team verwandelten die Gäste 36 Prozent ihrer Versuche von draußen, erst im Schlussabschnitt kühlten die Gäste ab. Zu Beginn waren die Kings aber heiß und verwandelten sechs Triples, sodass der Vorsprung schon da bis zu 20 Zähler betrug.

Dank einer guten Phase von LeBron verkürzten die Lakers zwar wieder auf -6, doch gegen die starke Starting Five der Kings war kein Kraut gewachsen. D'Angelo Russel kam auf 28 Punkte für die Lakers, Reaves (9, 11 Rebounds, 8 Assists) schnupperte wie LeBron an einem Triple-Double

NBA - Lakers vs. Kings: Die Stats-Leader der Partie