NBA News: Dennis Schröder unterläuft Trikot-Panne und verpasst Media Day der Toronto Raptors

Dennis Schröder fehlte beim Media Day der Toronto Raptors aufgrund eines verspätenden Flugs. Der WM-MVP sorgte dennoch für Wirbel, da er in einer Instagram-Story wohl ein neues Trikot der Raptors leakte.

"Auf dem Weg zu meinem vierten Flug. Noch viereinhalb Stunden bis Vancouver", schrieb Schröder in seiner Instagram-Story und postete dazu ein Bild von einem Fotoshooting, in welchem er in einem goldenen Raptors-Jersey zu sehen ist.

Dabei dürfte es sich vermutlich um die neue City Edition der Raptors handeln, welche bis dahin noch völlig unter Verschluss gehalten wurde. So verwunderte es auch nicht, dass Schröders Story nach einigen Stunden wieder gelöscht wurde. Alle anderen bisher veröffentlichten oder geleakten Jerseys für die Saison 2023/24 gibt es hier.

Die Raptors werden sich in dieser Spielzeit in Vancouver an der Westküste auf die neue Saison vorbereiten, unter anderem absolvieren die Kanadier dort auch ein Vorbereitungsspiel gegen die Sacramento Kings. Auch Schröder wird dort mit dabei sein.

Der Braunschweiger unterschrieb im Juli einen Zweijahresvertrag in Toronto über rund 26 Millionen Dollar und blieb so wider Erwarten nicht den Los Angeles Lakers treu. Der 30-Jährige, der Deutschland bei der Weltmeisterschaft zu ersten Titel führte, legte im Vorjahr für die Lakers in 66 Partien durchschnittlich 12,6 Punkte und 4,5 Assists bei Quoten von 41,5 Prozent aus dem Feld sowie 32,9 Prozent von der Dreierlinie auf.

