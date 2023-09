NBA: Diese neuen Jerseys sind bereits bekannt

Jahr für Jahr stellen die Teams der NBA neue Jerseys vor, die anstehende Saison macht hier keine Ausnahme. Wir liefern einen Überblick darüber, welche neuen Trikots bereits bekannt sind.

Vorneweg noch einmal kurz eine Erklärung zu den diversen Jerseys, welche es in der NBA gibt. Es gilt inzwischen fünf verschiedene Editionen zu unterscheiden: Association Edition

Icon Edition

Statement Edition

City Edition

Classic Edition Association Edition bedeutet im Prinzip das weiße Heimtrikot, Icon ist das traditionelle Auswärtstrikot. Statement und City sind dagegen Spin-Offs mit alternativen Farben und Designs. Die Classic Edition erklärt sich von selbst, hier werden alte, meist bei den Fans beliebte frühere Editionen neu aufgelegt. Zudem sei gesagt, dass nicht jedes Team jedes Jahr neue Jerseys präsentiert. Vor allem Icon und Association bleiben meist für mehrere Jahre, während es jedes Jahr neue City Edition Jerseys gibt.

© twitter.com/BrooklynNets Brooklyn Nets (City Edition) Bei den Nets kommt in der kommenden Saison wieder etwas Farbe ins Spiel. Der Künstler KAWS, bürgerlich Brian Donnelly, ist für das Design verantwortlich, welches mit seinen Farben und Designs an ein Wandgemälde erinnert.

© twitter.com/FieldhouseFiles Indiana Pacers (City Edition) Im Vorjahr feierten die Pacers mit ihrer City Edition das Jubliäum ihrer Arena, in der kommenden Saison wird die City Edition in einem dunklen Grau sowie Textmarkerfarben für die Aufschrift daher kommen

© NBA Charlotte Hornets (Classic Edition) Die Hornets werden 35 Jahre alt, das wird zum Anlass genommen, um einen alten Klassiker neu aufzulegen. Hier kann man wirklich nichts falsch machen, dieses Jersey ist schlichtweg ein Evergreen. Jetzt muss es nur mal sportlich aufwärts gehen.

© twitter.com/Heat_Spain/ Miami Heat (City Edition) Es war nur eine Frage der Zeit, bis die Heat das Wort "Culture" in irgendeiner Form integrieren würden. Vor kurzem sickerten erste Bilder durch, wie das ganze dann aussehen wird. Schlichtes Schwarz, ein kleiner Heat-Schriftzug plus fett in weiß "Culture".

© twitter.com/OrlandoMagic Orlando Magic (Classic Edition) Zwei Dumme, ein Gedanke? Wie die Hornets werden auch die Magic 35 Jahre alt und der übliche Reflex scheint die Neuauflage eines Klassikers zu sein. Und im Falle der Magic ist das Shirt aus der "Heart and Hustle"-Ära zwischen 1998 und 2003. Wer muss an dieser Stelle nicht an T-Mac denken?

© NBA Minnesota Timberwolves (City Edition) Da Minnesota eben ein Bundesstaat und keine Stadt ist, wird die City Edition dem Bundesstaat gewidmet. Wir zitieren hier einfach mal die Pressemitteilung: "Wir feiern das Leben am See in Minnesota. Das Jersey ist inspiriert vom Spaß im Sommer, den man so nur im Land der 10.000 Seen finden kann."

© getty Golden State Warriors (City Edition) Die Warriors halten es dagegen wohl eher simpel. Wie dieser Leak zeigt, werden die Dubs vornehmlich in schwarz mit der Aufschrift San Francisco auflaufen. Im Hosenbund ist zudem noch eine Sonne mit acht Strahlen erkennbar, ähnlich wie man es auf der Flagge der Philippinen vorfindet. Auch das ist nicht wirklich verwunderlich, da neben Chinesen jede Menge Filipinos in die Bay Area auswanderten.

© twitter.com/INFUTcamicracks Los Angeles Lakers (City Edition) Die Lakers wählen ebenso schwarz, wobei die Buchstaben von "Los Angeles" pyramidenartig über der Nummer angeordnet sind. Das ist keine Neuheit, ähnliches trugen die Lakers bereits vor zwei Jahren an einigen Spieltagen zum Aufwärmen. Es ist eine Erinnerung an die ersten Jahre in L.A. nach dem Umzug aus Minneapolis.

© twitter.com/JustSportsAZ Phoenix Suns (Icon) Die Suns sind bislang die eifrigsten, wenn es um neue Jerseys geht. Bereits Anfang August wurde das neue Icon-Jersey in lila vorgestellt, welches mehr oder weniger eine Auffrischung der Trikots Anfang der 90er Jahre ist. Nostalgie trifft Vorfreude auf die Zukunft - so wollen es die Suns zumindest verkaufen.

© twitter.com/suns Phoenix Suns (Association) Und dann wäre da noch das Association-Jersey, das im Prinzip das Heimtrikot ist. Es besitzt die gleichen Elemente wie die Icon-Version, ist aber vornehmlich in weiß gehalten.

© twitter.com/skunwong32 Phoenix Suns (City Edition) Zwei neue Fetzen Stoff reichen den Suns aber nicht. Auch die City Edition wird ausgetauscht, dieses wird ebenfalls lila sein und den Schriftzug "El Valle" führen. Offiziell ist das noch nicht, deswegen gibt es an dieser Stelle nur diesen Leak, der durch die sozialen Medien geistert.

© NBA Sacramento Kings (Icon und Association Edition) Was Phoenix kann, können wir auch, dachten sich wohl die Kings, die sich mit ihren neuen Jerseys am Rebrand 1994 orientieren.

© NBA Sacramento Kings (Statement) Das ist aber noch nicht alles. Das Statement-Jersey ist eine Kombination aus der Gegenwart und den glorreichen Zeiten nach der Jahrtausendwende, als die Kings als die "Greastest Show on the Court" gepriesen wurden. Man beachte die schachbrettartigen Quadrate an den Seiten der Trikots.