NBA: Mega-Trade! Boston Celtics holen Jrue Holiday von den Portland Trail Blazers

Die Boston Celtics holen Jrue Holiday per Trade von den Portland Trail Blazers. Das berichtet Adrian Wojnarowski von ESPN. Damit hat Holiday nur wenige Tage nach seinem Abschied von den Milwaukee Bucks wieder ein neues Team.

Im Tausch für Holiday bekommen die Blazers den amtierenden Sixth Man of the Year Malcolm Brogdon, Big Man Robert Williams III und zwei Draft Picks: den Erstrundenpick 2024 von den Golden State Warriors sowie einen ungeschützten Erstrundenpick der Celtics von 2029.

Die Bucks hatten Holiday nach knapp drei Jahren beim Team erst am Mittwoch in einem Blockbuster-Trade zu Portland geschifft und im Tausch dafür Superstar Damian Lillard an Milwaukee abgegeben. Es war allerdings von Anfang an wahrscheinlich, dass die Blazers den 33-Jährigen so schnell wie möglich weitertraden würden - in Portland ist nach der Dame-Ära ein Rebuild angesagt.

Die Celtics, ihrerseits Contender im Osten, waren prompt als Interessent gehandelt worden. Noch am Sonntagmorgen soll es aber Konkurrenz von den L.A. Clippers und den New York Knicks gegeben haben.