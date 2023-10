NBA Preseason: Dallas Mavericks verlieren Auftaktmatch gegen T-Wolves - Kyrie Irving und die Rookies auf Tauschstation

Die Dallas Mavericks haben zum Auftakt der NBA-Preseason eine Niederlage hinnehmen müssen. In Abu Dhabi unterlagen Luka Doncic, Kyrie Irving und Co. den Minnesota Timberwolves mit 99:111. Gerade die Rookies der Texaner konnten überhaupt nicht überzeugen.

Dallas Mavericks (0-1) - Minnesota Timberwolves (1-0) 99:111 (BOXSCORE)

Head Coach Jason Kidd startete mit den beiden Erstrundenpicks des diesjährigen Drafts, Dereck Lively II und Olivier-Maxence Prosper. Die Rookies komplettierten das Lineup um die Superstars Luka Doncic und Kyrie Irving sowie Grant Williams. Mit Ausnahme von Doncic gingen alle Mavericks in einem desolaten ersten Viertel unter: Mit 37:19 verbuchten die T-Wolves den ersten Spielabschnitt für sich.

Center Lively, die Nr. 12 im Draft, kam auf zwei Zähler (1/2), fünf Rebounds und einen Block bei 15 Minuten Spielzeit, Prosper (24. Pick) verfehlte seine drei Versuche aus dem Feld, davon zwei von Downtown, und kam auf einen Zähler in 18 Minuten. Topscorer der Mavs war Luka Doncic, der in 17 Minuten 25 Punkte (8/14, 3/8 Dreier) und 5 Rebounds verbuchte. Irving blieb komplett blass mit je zwei Punkten (1/6), Assists und Turnover in 14 Minuten. Maxi Kleber durfte für acht Minuten ran, traf einmal aus dem Feld und holte sich einen Rebound.

Für die Timberwolves, die All Star Anthony Edwards mit Knöchelproblemen schonten, war Karl-Anthony Towns mit 20 Punkten in 17 Minuten bester Werfer. Naz Reid kam auf 17 Zähler.

Dallas Mavericks: Die weiteren Termine der Preseason