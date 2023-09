NBA News: Victor Wembanyama bestätigt Teilnahme an Olympia 2024

Victor Wembanyama hat bestätigt, dass er 2024 bei den Olympischen Spielen in Paris mit dabei sein wolle. Das Ziel des Centers ist die Goldmedaille.

"Wenn ich bei Olympia gut spielen würde, wäre das eine tolle Geschichte", sagte Wembanyama französischen Medien. "Ich werde bei Olympia dabei sein und es kann nur ein Ziel geben - die Goldmedaille."

Wembanyama hatte bereits in diesem Jahr mit einer Teilnahme an der Weltmeisterschaft geliebäugelt, sagte letztlich nach einer langen Saison doch ab, um sich auf seine Rookie-Saison in der NBA zu konzentrieren. Ohne das Mega-Talent schieden die Franzosen überraschend in der Vorrunde nach Niederlagen gegen Kanada und Lettland aus.

"Diese Weltmeisterschaft war sehr enttäuschend", gab der 19-Jährige an. "Ich möchte mir da aber kein Urteil erlauben, weil ich selbst nicht da war." Frankreichs Trainer Vincent Collet wird auch im kommenden Jahr das Team coachen, er trainierte im Vorjahr auch Wembanyama bei den Metropolitans 92.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die NBA live auf DAZN. Jetzt anmelden! Jederzeit monatlich kündbar.

Wembanyama wurde im Draft an Position eins von den San Antonio Spurs gezogen und gilt als eines der größten Talente in diesem Jahrtausend. Der 2,24-Meter-Hüne generierte vor dem Draft einen Hype, wie es ihn zuletzt vor 20 Jahren um LeBron James gab.