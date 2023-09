NBA, News und Gerüchte: Boston Celtics verpflichten weiteren Schützen

Die Boston Celtics basteln weiter an ihrem Kader. Mit Svi Mykhailiuk kommt ein Schütze, dazu baggerte Jayson Tatum um Damian Lillard.

Die Boston Celtics füllen ihren Kader weiter auf. Wie die Franchise vermeldete , hat sich Svi Mykhailiuk den Celtics angeschlossen und einen Vertrag über ein Jahr unterschrieben. Der 26-Jährige war zuletzt für die Charlotte Hornets aktiv und legte in 19 Partien durchschnittlich 10,6 Punkte auf.

© getty

NBA: Tatum hat bei Lillard angerufen

Damian Lillard will wohl weiterhin nur zu den Miami Heat, dennoch sollen sich auch andere Teams um den Star-Guard bemühen. Wie Marc J. Spears (Andscape) in einem Podcast mit Bill Oram (The Oregonian) verriet, soll sich auch Jayson Tatum bemüht haben, Lillard von den Boston Celtics zu überzeugen.

"Ich weiß, dass Boston Interesse hat und ich weiß, dass Jayson Tatum ihn angerufen hat. Er hat versucht, Dame Boston schmackhaft zu machen, aber sein Fokus liegt weiterhin auf Miami", sagte Spears, der vor wenigen Wochen in die Hall of Fame eingeführt wurde.

Gemäß Spears wolle Lillard weiter zusammen mit Damian Lillard und Bam Adebayo spielen, dazu möchte der Point Guard in eine Stadt mit gutem Wetter ziehen. Darüber hinaus müsse man in Florida keine Einkommenssteuer zahlen, was ein weiterer Pluspunkt für den Standort Miami sei.