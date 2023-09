NBA News: Luka Doncic verspricht besseres Zusammenspiel mit Kyrie Irving bei den Dallas Mavericks

Luka Doncic will mit den Dallas Mavericks in der kommenden Saison neu angreifen, dabei soll auch Kyrie Irving helfen, welchen die Mavs im Februar holten. Der Slowene glaubt, dass das Zusammenspiel der beiden in der anstehenden Saison deutlich besser sein werde.

"Auf jeden Fall", meinte Doncic am Rande des Trainingsauftakts, auf die Frage, ob er mit Irving besser zusammenspielen werde. "Er kam während der Saison und da blieb nicht viel Zeit. Wir mussten sofort Spiele absolvieren. Es braucht aber Zeit, um eine Chemie zu entwickeln. Wir hatten keine Vorbereitung, wir hatten keine Preseason. Ich denke also, dass es viel besser wird."

Irving kam im Februar via Trade aus Brooklyn, zusammen mit Doncic gewann das Duo lediglich fünf von 16 Partien. Am Ende verpassten die Dallas Mavericks sogar das Play-In-Tournament, was nach dem Erreichen der Conference Finals im Jahr 2022 eine riesige Enttäuschung war.

Dennoch herrscht vorsichtiger Optimismus in Dallas, eben wegen Doncic und Irving. "Mir gefällt, was ich sehe und wir werden mit der Zeit noch besser", sagte Head Coach Jason Kidd. "Sie hatten nun den ganzen Sommer Zeit. Die Frage ist jetzt, ob sie nebeneinander funktionieren können? Wichtiger ist aber, dass die Gruppe um sie passt", mahnte Kidd an.

"Wenn wir die richtigen Spieler um sie herum haben, dann werden Luka und Kyrie funktionieren - und das auf einem hohen Niveau." Um das zu ermöglichen, war GM Nico Harrison in der Offseason äußerst umtriebig. Unter anderem kam Grant Williams via Sign-and-Trade von den Boston Celtics und wird eine der Forward-Positionen einnehmen.

Dallas Mavericks: Doncic will besser verteidigen

Mit Dereck Lively II und Olivier Maxence-Prosper zog Dallas zwei hoffnungsvolle Rookies, die laut Kidd jede Menge Spielzeit erhalten werden. Lively könnte sogar einen Spot als Starter ergattern. Ob er aber die defensiven Probleme lösen kann, ist anzuzweifeln.

Doncic übernahm zumindest Verantwortung dafür, dass die Mavericks am hinteren Ende enttäuschten. "Kyrie und ich sind die Anführer, wir müssen mit gutem Beispiel vorangehen. Dennoch müssen alle ihren Teil beitragen. Es stehen immer fünf Spieler auf dem Feld und jeder muss dem anderen helfen."

Die Mavericks sind als erstes Team in die Vorbereitung eingestiegen, da Dallas gleich drei Partien außerhalb der USA in der Vorbereitung absolvieren wird. Zunächst wird es zwei Spiele in Abu Dhabi gegen die Minnesota Timberwolves geben, danach werden die Mavs bei Doncics Jugendklub Real Madrid zu Gast sein.

Dallas Mavericks: Die Termine der Preseason