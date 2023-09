NBA News: Los Angeles Lakers verlängern mit Jarred Vanderbilt

Die Los Angeles Lakers haben Jarred Vanderbilt gebunden. Der Forward verlängert seinen Vertrag vorzeitig um vier Jahre bis 2028.

Das meldet Shams Charania von The Athletic. Vanderbilt, der 2023/24 noch 4,6 Millionen Dollar einstreichen wird, erhält für die kommenden Jahre eine satte Gehaltserhöhung. Für die folgenden vier Jahre wird der 24-Jährige 48 Millionen Dollar kassieren, das letzte Vertragsjahr enthält dazu eine Spieler-Option.

Vanderbilt kam im Februar zur Trade Deadline aus Utah und etablierte sich schnell als Starter im Frontcourt an der Seite von Anthony Davis, bevor er seinen Spot in den Playoffs zeitweise an Rui Hachimura verlor. Der Forward legte in 26 Spielen der Regular Season 7,2 Punkte, 6,7 Rebounds sowie 1,2 Steals auf.

"Vando" wurde 2018 an Position 41 von den Denver Nuggets gezogen, spielte in der Folge aber auch für die Minnesota Timberwolves und wurde im Zuge des Trades von Rudy Gobert nach Salt Lake City getradet. In der kommenden Saison wird Vanderbilt vermutlich Teil der Second Unit sein, da Hachimura weiter der Starter sein wird.

Für die Lakers ist die Extension ein weiterer Baustein, um Stabilität in die Mannschaft zu bringen. Im Sommer wurden bereits die Verträge von Davis, Austin Reaves, D'Angelo Russell und Hachimura verlängert, dazu nahmen die Lakers Christian Wood, Gabe Vincent, Cam Reddish, Jaxson Hayes und Taurean Prince unter Vertrag.

Auf der Abgangsseite stehen dagegen Dennis Schröder, Troy Brown Jr., Mo Bamba und Malik Beasley.

Los Angeles Lakers: Der Kader für die Saison 2023/24