FC Bayern München steht wohl vor Verpflichtung von Serge Ibaka

Dem FC Bayern ist wohl ein Coup gelungen. Medienberichten zufolge wechselt Serge Ibaka zu den Bayern.

Wie der spanische Journalist Marc Mundet berichtet, hat Ibaka bereits einen Einjahresvertrag in München unterschrieben, die Bayern haben dies jedoch noch nicht offiziell bestätigt.

Der 33-Jährige absolvierte zuletzt 16 Partien für die Milwaukee Bucks, bevor er im Februar zu den Indiana Pacers getradet wurde. Diese entließen Ibaka jedoch umgehend und der Big Man fand in der Folge kein Team mehr. Für die Bucks legte der ehemalige spanische Nationalspieler zuletzt 4,1 Punkte sowie 2,8 Rebounds in durchschnittlich 11,6 Minuten auf.

Ibaka wurde von den Oklahoma City Thunder 2009 mit dem 24. Pick gedraftet, seither hat der Big Man 919 Spiele in der NBA absolviert. Dabei wurde er zwischen 2012 und 2014 dreimal in Serie ins All-Defensive First Team gewählt, zweimal führte er die NBA bei den Blocks an (2012, 2013).

Bei OKC hatte Ibaka an der Seite von Kevin Durant, Russell Westbrook oder James Harden auch seine beste Zeit, danach folgten Stops in Orlando, Toronto, bei den L.A. Clippers und zuletzt eben in Milwaukee. Bei den Raptors gewann Ibaka als Backup-Center auch seinen bisher einzigen Ring.

Nun wird Ibaka wohl in die EuroLeague zurückkehren, wo er während des Lockouts 2011 bereits sechs Partien für Real Madrid bestritt.