NBA News: Dallas Mavericks wollen Rookie Dereck Lively II starten lassen

Wie sieht die Starting Five der Dallas Mavericks in der kommenden Saison aus? In Stein gemeißelt sind laut Head Coach Jason Kidd nur drei Positionen. Auf Center wird Rookie Dereck Lively II seine Chance erhalten.

"Dieser Spot ist zu haben", sagte Kidd im Interview mit Marc Stein bei 97.1 The Freak über die vakante Center-Position. "Wir werden Lively starten lassen und sehen, wie es läuft", meinte der Coach und sagte dies im Hinblick auf die Spiele in Abu Dhabi gegen die Minnesota Timberwolves.

Die Mavericks zogen Dereck Lively II im Draft mit dem 12. Pick, der Center gilt als Wunschspieler der Mavs und legte in seiner College-Saison bei Duke 2,3 Blocks pro Partie auf. Nicht mehr in der Frontcourt-Rotation sind Christian Wood, der sich den Los Angeles Lakers anschloss, sowie JaVale McGee, der Ende August entlassen wurde.

Dazu schnappten sich die Mavs mit dem 25. Pick in Olivier Maxence-Prosper einen weiteren Rookie, auch er wird laut Kidd in Abu Dhabi eine Chance erhalten, um sich mit den Startern zu präsentieren. "Wir werden vermutlich zu Beginn des Camps mit beiden Rookies beginnen, um zu sehen, wie sie sich schlagen", verriet Kidd, der ansonsten in der Starting Five auf Luka Doncic, Kyrie Irving sowie Neuzugang Grant Williams setzen wird.

Sollte Prosper nicht beginnen, ist Josh Green eine weitere Möglichkeit für den Forward-Spot neben Green auf dem Flügel, dennoch zeigte sich Kidd begeistert von seinen beiden Rookies. "Sie haben bislang alles umgesetzt, was man von ihnen erwarten konnte. Das freut uns und die beiden werden in der Saison jede Menge Minuten bekommen. Es kann auch sein, dass einer der beiden in der Regular Season starten wird. Wir werden sehen."

Als mögliche Alternativen auf der Fünf hat Kidd neben Lively auch noch den langjährigen Starter Dwight Powell sowie Richaun Holmes, der am Draft-Tag via Trade aus Sacramento kam. Auch Maxi Kleber könnte als kleiner Fünfer diese Position ausfüllen, wird aber vermutlich erneut von der Bank kommen.

Dallas Mavericks: Der Kader im Überblick