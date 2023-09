NBA News: Cavs-GM Koby Altman wegen Trunkenheit am Steuer verhaftet

Cavs-GM Koby Altman droht Ärger. Der 41-Jährige wurde am Wochenende in Cleveland wegen Trunkenheit am Steuer verhaftet.

"Wir sind uns des Vorfalls rund um Koby Altman bewusst", gaben die Cavs via Statement bekannt. "Wir sammeln im Moment noch Informationen und werden zu diesem Zeitpunkt keinen Kommentar abgeben."

Streifenpolizisten hielten Altman angeblich an und vermuteten, dass der President of Basketball in Cleveland alkoholisiert Auto gefahren sei. Als die Polizisten auf einen Alkoholtest bestanden, weigerte sich Altmann. Neben Trunkenheit am Steuer wird Altman auch vorgeworfen, eine durchgezogene Linie überfahren zu haben.

Der 41-Jährige arbeitet seit 2012 für die Cleveland Cavaliers und war vier Jahre später Director of pro personal, als die Cavs ihre einzige Meisterschaft gewannen. 2017 wurde Altman zum GM befördert, nachdem man sich mit David Griffin nicht auf eine Vertragsverlängerung einigen konnte. Im Vorjahr wurde Altman Zweiter bei der Wahl des Executive of the Year.