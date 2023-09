NBA News: Anthony Davis fordert wohl weniger Minuten als Center bei den Los Angeles Lakers

Anthony Davis will in der kommenden Saison weniger als Center für die Los Angeles Lakers auflaufen. Berichten zufolge haben die Lakers dies dem 30-Jährigen bereits zugesagt.

Wie Dave McMenamin (ESPN) berichtet, hat Anthony Davis hinter den Kulissen sich klar positioniert, dass er in der kommenden Saison weniger als Center auflaufen wolle. In der vergangenen Saison absolvierte AD laut basketball-reference.com alle seine Minuten auf der Fünf, im Jahr zuvor waren es immerhin 76 Prozent.

Davis hingegen präferiert die Position des Power Forwards, damit er seinen Körper etwas besser schonen könnte. Gleichzeitig spielte Davis auch aus Mangel an Alternativen auf Center, hier haben die Lakers in der Offseason aber nachgebessert. Mit Christian Wood und Jaxson Hayes kamen in diesem Sommer zwei neue Bigs, allerdings wird der frühere Big der Mavs laut Jovan Buha (The Athletic) zunächst wohl von der Bank kommen.

Stattdessen soll Davis neben LeBron James und Rui Hachimura als Center starten, allerdings wird Coach Darvin Ham im Verlaufe von Spielen mit Aufstellungen experimentieren, welche zwei Bigs enthalten - Davis also auch Möglichkeiten auf der Vier ermöglichen sollen.

In der vergangenen Saison absolvierte Davis 56 Spiele in der Regular Season, dabei legte der Big Man durchschnittlich 25,9 Punkte, 12,5 Rebounds sowie 2,0 Blocks bei Quoten von 56,3 Prozent aus dem Feld sowie 25,7 Prozent von der Dreierlinie auf.

Anthony Davis: Seine Stats für die Los Angeles Lakers