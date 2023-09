Basketball - Robin Benzing über Deutschlands Weltmeister: "Alle können in der NBA spielen"

Der frühere Nationalmannschaftskapitän Robin Benzing traut allen Weltmeistern den Sprung nach Nordamerika in die NBA zu - so sie nicht ohnehin schon in der Basketball-Profiliga unter Vertrag stehen.

"Ich glaube, dass alle von der Mannschaft in der NBA spielen können", sagte der 34-Jährige ran.de.

Allerdings seien Turniere wie die gerade abgelaufene WM "etwas Spezielles, man hat bei der Nationalmannschaft andere Rollen", so Benzing.

Das gelte auch für Andreas Obst, der besonders im Halbfinale gegen die USA groß aufgetrumpft hatte. "Natürlich traue ich ihm zu, dass er in der NBA spielen könnte", so Benzing, "aber ob es das Richtige für Andi wäre, das weiß ich nicht genau. Er ist ein Spieler, der ein bisschen Struktur braucht, er braucht Systeme, die für ihn gelaufen werden."

Von den zwölf WM-Fahrern laufen Kapitän Dennis Schröder (Toronto Raptors), Daniel Theis (Indiana Pacers) sowie die Wagner-Brüder Franz und Moritz (beide Orlando Magic) in der kommenden Saison in der NBA auf.