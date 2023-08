NBA News: Stephen Curry sieht sich als bester Point Guard aller Zeiten

Stephen Curry sieht sich selbst als bester Point Guard der NBA-Geschichte. In einem Podcast mit Gilbert Arenas stellte sich der Superstar auf eine Stufe mit Magic Johnson.

Als Curry von Gilbert Arenas in dessen Podcast gefragt wurde, ob er sich als bester Spielmacher der NBA-Historie sehe, bejahte er dies trocken. "Ich sehe das so. In dieser Diskussion sind ich und Magic [Johnson]."

Gleichzeitig meinte Curry aber auch: "Ich muss das natürlich so sagen. Was Magic in seiner Karriere erreicht hat, ist natürlich unfassbar. Aber alleine der Fakt, dass ich mit ihm in einem Atemzug genannt werde, ist schon toll. Das hätte ich früher nie gedacht."

Johnson wurde in seiner Karriere dreimal MVP, für Curry stehen die beiden Awards in den Jahren 2015 und 2016. Die Lakers-Legende gewann darüber hinaus fünf Meisterschaften (Curry: 4) und erhielt viermal den Award des Finals-MVPs. Curry hingegen gewann diese Trophäe nur ein einziges Mal.

"Magic hat so viel erreicht. Es ist schwer, da mitzuhalten, aber ich werde es weiter versuchen", gab Curry weiter an. Arenas argumentierte darüber hinaus, dass Johnson eher ein "Point Forward" aufgrund seiner Größe gewesen sei und dass Currys Spiel die NBA mehr verändert hätte, da so viele Kinder seinen Stil nachahmen wollten.