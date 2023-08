NBA: James Harden liebäugelt mit Wechsel nach China

James Harden ist derzeit auf großer China-Tour, unter anderem nannte er dabei Sixers-Präsident Daryl Morey einen Lügner. Der bald 34-Jährige sagte nun aber auch, dass er sich einen Wechsel nach China vorstellen könnte.

"Jedes Mal, wenn ich hierher komme, dann bekomme ich so viel Liebe. Das ist verrückt, wisst ihr was ich meine?", meinte Harden bei einem Promo-Event. "Ich habe deswegen das Gefühl, dass es sich die Leute verdienen, mich hier spielen zu sehen."

Harden zählt im Reich der Mitte tatsächlich weiterhin zu den größten NBA-Stars. Bei einer Promo-Aktion für seinen Wein verkaufte Harden innerhalb weniger Sekunden 10.000 Flaschen, was der Guard der Sixers selbst kaum fassen konnte und daraufhin ein Rad schlug.

Gleichzeitig können die Aussagen von Harden als weiteres Druckmittel gegen die Sixers gewertet werden. Dass Harden Morey ausrechnet in China als "Lügner" bezeichnete, war mit Sicherheit kein Zufall, da der Präsident der Philadelphia 76ers seit seinen Kommentaren zu Hongkong vor vier Jahren eine Persona non grata in der Volksrepublik ist.

Harden forderte im Juni einen Trade, nachdem klar wurde, dass die Sixers ihm nicht den gewünschten Vertrag zum maximalen Gehalt anbieten wollten. Der Guard zog daraufhin seine Spieler-Option, um danach einen Trade zu fordern. Als Interessent gelten weiterhin die L.A. Clippers, doch zu einem Trade kam es bislang nicht.

Berichten zufolge zieht Harden auch in Betracht, nicht zum Start der Vorbereitung zu erscheinen, wenn er bis dahin nicht getradet wurde. Allerdings könnte das auch Konsequenzen für Harden haben, da es eine Regel im Kollektivvertrag gibt, die folgendes besagt: Wenn ein Spieler im letzten Jahr seines Vertrags mehr als 30 Tage nicht seiner Arbeit nachkommt, dann ist das Team berechtigt, den Spieler nicht in die Free Agency zu lassen.

Das würde also auch für China gelten, wobei die Gehälter in der CBA ohnehin reguliert sind. Ein ausländischer Spieler kann dort maximal fünf Millionen Dollar pro Jahr einstreichen. Harden kassiert in der kommenden Saison 35,6 Millionen Dollar von den Sixers.