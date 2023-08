NBA News - Dirk Nowitzki spricht über Rivalität mit Dwyane Wade: "Gibt kein böses Blut mehr"

Dirk Nowitzki und Dwyane Wade waren über ihre Karriere Rivalen und konnten sich nicht besonders gut leiden. Nun gehen die beiden früheren Superstars gemeinsam in die Hall of Fame und haben laut Nowitzki ihre Differenzen ausgeräumt.

"Ich würde nicht sagen, dass wir Freunde sind, aber es besteht ein Level an Respekt für die Karriere des Anderen", sagte Nowitzki in einem Interview mit Marc Stein (Substack). "Es gibt kein böses Blut mehr. Wir haben das alles hinter uns gelassen."

In einem anderen Interview mit den Dallas Morning News gab Nowitzki an, dass sich die Familien der beiden bei der Hall-of-Fame-Verkündung in Houston im April zum Essen verabredet und sich dort ausgesprochen hatten.

"Wir haben während unserer Karrieren einiges durchgemacht, aber es ist auch klar, dass nicht jeder deiner Konkurrenten dein Freund sein kann. So funktioniert das nicht. Ich glaube, dass von beiden Seiten Dinge gesagt wurden, die dem anderen nicht gefallen haben. Aber es ist jetzt schon Jahre her und deswegen hegt niemand mehr Groll. Ich bin da auch etwas Oldschool. Damals gab es das nicht, dass man miteinander befreundet ist. "

Nowitzki und Wade: Zweimal in den Finals gegeneinander

Nowitzki und Wade trafen sowohl 2006 als auch 2011 mit ihren Teams in den Finals aufeinander. 2006 unterlagen die Dallas Mavericks den Miami Heat nach 2-0-Führung, wobei Wade die Serie beinahe im Alleingang entschied. Die Mavs, auch Nowitzki haderten in der Folge mit den Schiedsrichtern, was Wade später mit dieser Aussage über den Deutschen konterte.

"Dirk meint, dass man uns den Titel geschenkt hat, aber er ist der Grund, warum sie verloren haben. Er war nicht der Anführer in der Schlussphase, den das Team gebraucht hätte. Wir haben gute Defense gespielt, aber er war auch nicht so entschlossen, wie ein Anführer sein muss."

Fünf Jahre später siegten schließlich die Mavs, als sie die neue Big Three der Heat überrumpelten. Auch damals kochte die Rivalität mit Wade hoch, der sich zusammen mit LeBron James vor Spiel 5 über die angebliche Krankheit von Nowitzki lustig machte. Der Würzburger bezeichnete die Aktion 2022 selbst als "ein wenig respektlos", gab aber auch an, dass ihn dies nicht zusätzlich motiviert habe.

All das haben die beiden künftigen Hall of Famer hinter sich gelassen, auch wenn diese laut Nowitzki deswegen nicht zusammen in den Urlaub fahren werden. "Ich würde uns nicht als Freunde bezeichnen und wir stehen nicht in Kontakt, aber der Respekt ist da", meinte Nowitzki, der am kommenden Wochenende in die Hall of Fame in Springfield eingeführt wird.

Präsentiert wird Nowitzki dabei von seinen ehemaligen Mitspielern Steve Nash und Jason Kidd, die beide 2018 in die Hall of Fame eingeführt worden waren.

