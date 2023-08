NBA News: Dallas Mavericks trennen sich wohl von JaVale McGee - Ex-Slam-Dunk-Champion unterschreibt

Die Dallas Mavericks werden wohl JaVale McGee entlassen. Gleichzeitig werden die Texaner Markieff Morris erneut unter Vertrag nehmen. In Derrick Jones Jr. hat ein anderer Forward bereits einem Deal zugestimmt.

Laut Shams Charania (The Athletic) werden die Mavs im Laufe der Woche McGee entlassen und dessen Gehalt über mehrere Jahre verteilen. Der Big Man hat noch einen Vertrag bis 2025 und hätte in den kommenden beiden Saison 5,7 und 6 Millionen Dollar kassiert. Stattdessen werden die Mavs sein Salär nun über fünf Jahre je 2,35 Millionen bis 2028 auszahlen.

Dabei handelt es sich um die sogenannte "Stretch Provision". Damit diese aber auch für die anstehende Saison greift, muss Dallas McGee bis zum 31. August entlassen. Der 35-Jährige hatte erst 2022 einen Dreijahresvertrag über 17 Millionen Dollar unterschrieben, spielte unter Coach Jason Kidd aber kaum eine Rolle und legte in durchschnittlich 8,5 Minuten lediglich 4,4 Punkte sowie 2,5 Rebounds in 42 Partien auf. Die Mavs hatten bis zuletzt darauf gehofft, dass McGee in einen Trade involviert werden könne, dies gelang offensichtlich nicht.

Einen neuen Deal wird dagegen Markieff Morris unterschreiben, der im Zuge des Trades für Kyrie Irving aus Brooklyn kam. Der Forward machte zwar nur acht Partien für die Texaner (insgesamt 70 Minuten), laut Charania schätzen die Mavs aber seine Führungsqualitäten, weswegen der 33-Jährige beim Team bleiben wird.

Am Wochenende machten die Mavs bereits die Verpflichtung von Derrick Jones Jr. publik. Der frühere Slam-Dunk-Champion erhält dabei einen nicht-garantierten Einjahresvertrag und wird die Nummer 55 tragen. Der 26-Jährige machte in der Vorsaison 55 Partien für die Chicago Bulls und verbuchte dabei 5,0 Punkte sowie 2,4 Rebounds in durchschnittlich 14,0 Minuten.