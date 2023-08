Basketball-WM 2023: USA schlägt Neuseeland zum Auftakt ungefährdet

Die USA haben ihr Auftaktmatch bei der Basketball-WM 2023 völlig ungefährdet gewonnen. Der 99:72-Sieg gegen Neuseeland fiel allerdings etwas zu deutlich aus. Bester Werfer der US-Amerikaner war Paolo Banchero mit 21 Punkten.

Den besseren Start hatten die Kiwis, die sich sogar zwischenzeitlich einen Zehn-Punkte-Vorsprung erspielten. Team USA konterte allerdings und führte nach dem ersten Viertel mit 19:18.

Die holperte es bei den Amerikanern. Vor allem in der Offensive unterliefen ihnen ungewohnt viele einfache Fehler, die die Neuseeländer zu bestrafen wussten. Es entwickelte sich ein munterer Schlagabtausch, das Team von Pero Cameron kämpfte um jede Gelegenheit, doch die US-Boys wurden von Minute zu Minute besser. Zur Halbzeit lag Neuseeland dennoch nur mit neun Zählern zurück.

Die Tall Blacks konnte den Rückstand lange bei etwa zehn Punkten halten. Mitte des dritten Viertels drehte aber Spielmacher Anthony Edwards auf und setzte vor allem Matchwinner Paolo Banchero in Szene. Banchero machte ein starkes Spiel, war Topscorer mit 21 Zählern. Der Forward der Orlando Magic zeigte eine extrem effiziente Partie, traf beide Dreierversuche und zeigte nur an der Freiwurflinie mit 60 Prozent Trefferquote leichte Schwächen.

Zweitbester Scorer nach Banchero war Edwards von den Minnesota Timberwolves mit 14 Punkten, zudem brachten Austin Reaves mit 12 Punkten und Tyrese Haliburton mit zehn Punkten frischen Wind von der Bank. Die meisten Punkte für Neuseeland erzielte Reuben Te Rangi (15).

Team USA: Reaves sieht Nachholbedarf

"Es gibt einiges, was wir sowohl offensiv wie defensiv besser machen können, wir müssen besser in so ein Spiel reinkommen. Wir werden uns diesen Sieg noch einmal angucken und daraus lernen", bilanzierte Lakers-Star Reaves.

Die US-Boys gewannen kein Viertel mit mehr als neun Punkten. Weiter gehts für beide Teams am Montag, die USA treffen auf Griechenland, Neuseeland geht ins Duell gegen Jordanien.

